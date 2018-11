Video: Obliga a su hija a lavar la ropa a mano porque reprobó el año

Un video subido a la red social de Facebook se ha viralizado, pues en él se capta el peculiar castigo que un padre da a su hija por reprobar por segunda vez el año escolar. Para darle una lección a su hija de 14 años, el padre la obliga a lavar su ropa a mano.

"¿Quieres ser ama de casa, cierto? No quieres prepararte, no quieres ser nadie en la vida, ¡pues vas a ser ama de casa!", dice el padre de Nicole, una alumna Girón (Santander, Colombia).

La jovencita primero intenta ocultar su rostro, pero ante la presión de su padre, se dirige al lavadero, donde el papá le muestra la ropa diciéndole que, como está desaprovechando las oportunidades de estudio que se le brindan, va a tener que lavar a mano la ropa del hombre que la mantiene, como lo hará si llega a ser ama de casa.

"No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer que es ama de casa, pero muchas lo son porque la vida no les dio oportunidades, ella las tiene y no las aprovecha", dice el papá de la joven estudiante.