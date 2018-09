Padre capta enternecedor momento cuando su bebé mama su pezón

Un papá que disfrutaba de un tiempo de calidad entre padre e hija se sorprendió, y se divirtió, cuando su bebé comenzó a chupar su pezón.

El usuario de Twitter, Daddy Duke, quien compartió el video en Twitter, dijo que su pequeña estaba "obviamente confundida" después de prenderse de su pezón mientras dormitaba contra su pecho desnudo.

Family Guy always ahead of time ���� pic.twitter.com/KrWy5Dp1Nr — Allan Moturi (@moturiA) 6 de septiembre de 2018

El video ha sumado 4,6 millones de visitas, 61,889 retweets y 158,847 "me gusta" en la plataforma, con cientos de comentarios sobre el momento adorable. Uno tuiteó: "Claro, muy lindo", mientras que otro bromeó: "¡Mi niña es mejor que no me engañe!"

Otro escribió: "Eso es adorable: ¡está amamantando a la comodidad!" Varios lo compararon a un episodio de Family Guy, durante el cual Stewie se sienta en el pezón de su padre Peter.

Pero no todos encontraron el dulce momento emotivo. Una persona escribió: "¡Quieres que un bebé te chupe los pezones sin razón!".

Pero otros se apresuraron a defender al padre, con un usuario de Twitter señalando: "No es extraño, es dulce. Es uno de esos momentos comunes que cada papá atraviesa con su bebé, es lindo y divertido".

Otro escribió: "La gente hablando de que está 'mal' e 'perturbador' son tontos como el infierno".

"Muchos médicos recomiendan un dedo meñique limpio a los padres, pero si el bebé se agarra al pezón del padre, que así sea". Anteriormente contamos cómo un padre devoto se le ocurrió una manera brillante de "amamantar" a su hija mientras su esposa estaba en el trabajo.

Mientras tanto, un nuevo padre causó revuelo con un chasquido descarado de él y su hijo bebé "amamantando" a su prometida.