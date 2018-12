Queda horrorizada al encontrar un pedazo de 'cerebro' en su comida

Australia.- A una fanática de la comida rápida le quedó un mal sabor de boca después de encontrar lo que ella creía que era un pedazo de 'cerebro' en su comida.

Sarah Palmer, de 26 años, quedó horrorizada luego de acudir a un famoso restaurante de comida rápida y descubrir el desagradable 'cerebro' en su plato de pollo.

Pero después de publicar su sombrío hallazgo en la página de Facebook de la compañía de comida rápida, el equipo simplemente le dijo que era "más probable que fuera un pedazo de riñón".

Foto ilustrativa: Pexels

La joven y algunos amigos decidieron pedir comida para llevar a una fiesta y acudieron a un restaurante en Sydney.

Sin embargo, lo que encontró en su gran cubo de pollo resultó ser algo inesperado.

Publicando en Facebook, dijo: "Hola, soy un fanático de su cómida, no me malinterpretes. Me encantan los nuggets pero hoy, al comprar lo que había esperado que fuera un buen pollo para chuparse los dedos y me horrorizó encontrar lo que parece ser ... cerebros".

"No es un error, sí, son cerebros, entre las hierbas y la famosa receta secreta del pollo. Imagina mi horror, náusea y decepción.

Desearía que esto no me afectara tanto como lo está haciendo, pero esto ha puesto una gran presión en mi relación con su empresa. Me encantaría saber cómo crees que podemos arreglar nuestra relación.

Con saludos fritos, Sarah".

El 'cerebro' que encontró en su platillo de pollo. Foto: Sarah Palmer

La empresa así le respondió

Sin embargo, la respuesta de un representante de servicio al cliente de la empresa no creía que fuera un cerebro, sino más bien otro órgano.

"Hola Sarah, gracias por el mensaje. Creo que esto es más probable que sea un pedazo de riñón y no un cerebro.

¿Puede avisarme a qué hora hizo el pedido, qué comida pidió y cuál es su número de teléfono para el seguimiento?"

Otro usuario de Facebook estuvo de acuerdo con la respuesta del gerente de la empresa.

"¿Has visto una cabeza de pollo? Un cerebro de pollo es del tamaño de una bola de chocolate. Eso es solo una sobra que no fue removida, ya que elpollo no fue cortado adecuadamente antes de ser preparado".

Después de publicar la foto en la página de Facebook de la empresa de comida rápida el pasado viernes, la publicación de Sarah ha acumulado más de 20,000 comentarios y 1000 reacciones.