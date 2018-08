Perrita derrama "lágrimas" tras ser rescatada con sus cachorros

Bien dicen que a los perros solo les falta hablar, así se demuestra en un video, el cual es un material que rápidamente ha dado la vuelto al mundo por la conmovedora reacción de una perra al haber sido presuntamente rescatada con todo y sus cachorros.

En un video que dura 13 segundos se puede observar a una perra con sus cachorros amamantándolos, al parecer, después de haber sido rescatados (se desconoce en dónde). La parte que conmueve a miles de usuarios es cuando derrama lágrimas, tal y como lo hiciera una persona. Y como si dicha reacción haya sido causada por su rescate, como si se sintiera a salvo tras haber pasado una amarga situación.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

El video inmediatamente tuvo reacciones de parte de miles de usuarios. El material es acompañado por un mensaje.

Mirá (sic) cómo reacciona esta perrita luego de ser rescatada junto a sus cachorros, señala la publicación del usuario de Twitter @juanbrunetto

Miles de personas se han conmovido y hasta las gracias han dado a la persona que ayudó a la perra y a sus cachorritos de estar a salvo.

No obstante, también hay mensajes en los que no creen que esté llorando la perra, si no que se puede tratar de algún padecimiento física que tenga e incluso una enfermedad lo que hace que parezca que la perra llore.