Video Perro agradece ser rescatado con tierno gesto

Una mujer compartió en redes sociales la manera en que un perro le agradece haberlo rescatado de su situación de calle.

El can al saberse a salvo en el coche de la mujer y lejos de las calles, le agradece con un tierno y amoroso gesto a quien lo rescatara.

Las imágenes se convirtieron virales, el animal trata con dulzura y cariño a la mujer que llora conmocionada por la situación.

El perro va quieto en el asiento del copiloto mientras la mujer lo graba, ella lo acaricia un poco y cuando va a retirar su mano, él lo impide, desea que lo sigue acariciando y tal y como un bebé se “chiquea” con ella; las imágenes son más que enternecedoras.

La mujer compartió que vio que el perro había sufrido sed, hambre y frío durante días; esperó que alguien lo ayudara, pero eso no pasó. Preocupada por él, decidió salvarlo.

El can alcanzó mi mano varias veces deseando afecto. Me rompió el corazón que hubiera sido descuidado, hubiera sufrido y aún así, no estuviera enojado conmigo, sino agradecido.