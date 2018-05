La reacción de una perrita al ver a su dueña después de 9 meses

Una joven decidió compartir un hermoso momento con quienes interactúan con ella en sus redes sociales, en el video se observa cómo su perrita reacciona al verla en una pantalla tras nueve meses de haberla dejado en casa de sus padres.

Las imágenes han conmovido a miles de usuarios, inconfundiblemente la perrita reacciona al mirar y escuchar hablar a su dueña en el televisor.

Oriany compartió el especial momento en el que se observa que se conmueve hasta las lágrimas al ver a su amada mascota, mientras la perrita ladra y se acomoda más cerca a la imagen de su dueña para prestarle atención, ambas lucen muy emocionadas.

Algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron con la misma emoción que Oriany, mientras otros comenzaron a juzgarla, por lo que la chica compartió la situación actual de su perrita.

Hola... no sabes mis razones por las cuales me fui. La dejé con mis papas, no la deje sola. Mis papas la tratan muy bien y ella es feliz con ellos.