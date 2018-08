Policías colombianos se vuelven virales por hacer el "Kiki Challenge"

Colombia.- Dos policías colombianos se volvieron virales al compartir en redes sociales videos donde se muestran realizando el llamado "Kiki Challenge".

El primer agente decidió imprimirle su propio sello y en vez de utilizar la canción "In my feelings" del rapero Drake, optó por bailar al son del vallenato de Silvestre Dangond, "Me gusta, me gusta".

Mostrando una singular alegría, el oficial se mueve al ritmo de la música mientras la unidad avanza a muy baja velocidad.

El otro video que llegó a millones de personas a través de redes sociales muestra a un elemento policial realizando el reto original, el "Kiki Challenge".

Las imágenes llegaron hasta los altos mandos de la Policía, quienes ordenaron abrir investigaciones contra los agentes, así como implementar medidas disciplinarias, informó Caracol Radio.