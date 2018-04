Pediatra da inusual receta a bebé enfermo y se vuelve viral

Argentina.- Una pediatra se hizo viral en redes por externar su sensibilidad por medio de una receta al atender a un pequeño paciente.

María José llevó a su bebé al médico porque le angustiaba la fiebre que su hijo presentaba, la mujer quedó encantada con la atención de la doctora y aún más con lo recomendado para su bebé, el tratamiento que determinó en la receta le encantó.

Lo recomendado por el médico definitivamente enterneció a todos y es la mejor opción. Foto ilustrativa: Pxnio

“Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar”, declaró la mujer a La Nueva.

Su pequeño amaneció con 38 grados de temperatura, por lo que decidió que debería tener atención médica.

La madre compartió la receta en redes sociales.

La angustiada madre decidió compartir su experiencia porque a su decir, la doctora la atención con mucho amor.

Lo atendió a upa mío, lo revisó, le habló, le jugó.

La pediatra descartó que se tratara de algo grave, el pequeño tenía la garganta colorada y solo necesitaba teta, mimos y upa.

María José confesó que había trabajado demasiado y tal vez su bebé quería más atención; así que la receta era efectivamente lo que su pequeño necesitaba.