Invitados se burlan del nombre de su bebé y cancela el baby shower

Un momento bastante desagradable se llevo una mujer que tuvo que cancelar su baby shower porque sus invitados se burlaron del nombre que eligió para su bebé.

Entre los invitados al festejo se encontraban familiares y amigos de la futura mamá, quien furiosa, publicó en su Facebook, el decepcionante momento que le hicieron pasar.

Los acusó de ridiculizar su decisión de nombrar así a su bebé y el enojo la llevó a cancelar el que sería un gran festejo.

El baby shower fue cancelado. Foto: Pexels

De acuerdo con el medio Bored Panda, el nombre del futuro hijo es: Squire Sebastian Senator.

La joven embarazada no pudo lidiar con las burlas por parte de sus seres queridos y envió un fuerte mensaje a todos los invitados.

Así dice el contundente mensaje:

"Queridos invitados del baby shower de Squire Sebastian Senator. Tengo un anuncio que darles. Me duele mucho pero estoy cancelando del babyshower. Pronto te enviaré un mensaje si estas invitado a una fiesta más privada e inclusiva, aquí nadie podrá juzgarme.

¿Por qué estoy haciendo esto? Porque todos ustedes han estado hablando mier... de mi bebé, un bebé que no ha nacido. ¿Cómo pueden juzgar a un niño? ¿Qué está tan mal con ustedes?

No, no estoy loca, no estoy mentalmente inestable y no estaba ebria cuando elegí su nombre. Su nombre es Squire Sebastian Senator. Y así será.

No pueden obligarme a cambiar de decisión, ese es el nombre que yo tenía destinado darle.

Así es como será su nombre completo y no tendrá permitido tener apodos ni. Y ese es solo el nombre (faltan los apellidos)

Si miran un poco atrás en mi árbol familiar se darán cuenta de que en mi familia hay muchos Squire, así como Senators. Esos nombres son poderosos y fuertes.

El nombre de mi bebé causará una revolución. La gente le preguntará todo el tiempo. ¿Por qué ponerle a tu hijo un nombre aburrido y usado como Joshua, Nick, Brian, Sam, etc. Cuando puedes llamarlo de una forma especial.

Jodanse todos. Familia de mier... No serán parte de la vida de mi bebé y todo porque lo juzgaron”

Y lo sorprendente fueron las respuestas que tuvo en su publicación:

"Nadie está hablando mierd... de tu bebé que no ha nacido. Ellos están hablando mierd... de tus pobres decisiones"