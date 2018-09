Trabajaron juntos 2 años sin saber que eran padre e hijo

Wisconsin.- El escenario menos esperado para conocer a tu padre, quizá sea el trabajo. Un hombre de Wisconsin se llevó tremendo sorpresa al enterarse que su compañero era su padre biológico. Habían trabajado durante dos años saber que eran padre e hijo.

Nathan Boos, de Tilden, Wisconsin, fue adoptado al nacer y nunca supo quiénes eran sus padres biológicos. Los padres adoptivos de Nathan sabían quiénes eran sus padres biológicos, pero como Nathan nunca preguntó, nunca se lo dijeron.

Fue su madre adoptiva quien se dio cuenta de que entre los amigos de Facebook de su hijo estaba nada menos que su padre biológico.

Foto Captura

"Ella entró a la lista de amigos de mi Facebook y me mostró su foto y yo le dije que no bromeara", contó Boos el momento en el que su madre le reveló la noticia.

Resultó que su padre biológico, Bob Degaro, era un compañero de trabajo con quien llevaba trabajando dos años en la compañía Rock Solid Transport.

Foto Especial

"Me envió un mensaje en Facebook un día y me preguntó si conocía a su madre biológica y yo soy como si fuera mi ex esposa ... y me caí de la silla ... exclamé Dios mío", dijo Bob Degaro.

Bob, que tiene otros dos hijos con su ex esposa, dice que la decisión de dar a Nathan en adopción fue difícil debido al estrés financiero.

Ambos dicen que la reunión les ha traído a ambos una sensación de paz y planean continuar construyendo su amistad. Nate se casará pronto y dice que está deseando que Bob esté allí en su día especial.