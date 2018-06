¡Indignante! Acosan nuevamente a mujer periodista en el Mundial

Rusia.- Una situación apabullante que ha desatado polémica internacional es el acoso sexual que reciben diariamente las mujeres durante los festejos del Mundial de Rusia 2018.

Con indignación este acto fue denunciado por millones de personas, tomando especial consciencia del problema cuando la reportera colombiana de la cadena Deutsche Welle, Julieth Gonzalez Theran, fue abordada por un extraño durante una transmisión en vivo, y la besó sin su consentimiento, aprovechando para tocarle un seno rápidamente.

El vergonzoso incidente causó furia por parte de las cadenas televisivas en todo el mundo, quienes exigieron a las autoridades que encontraran a los responsables de este tipo de agresión, además de insistir fervientemente en que las periodistas femeninas merecen respeto en todo momento, especialmente cuando se encuentran ejerciendo su labor.

Lamentablemente, pareciera que cuando se podría, con insistencia, erradicar este vergonzoso problema pronto, nuevamente una corresponsal, esta vez a brasileña Julia Guimaraes, miembro del equipo de Globo Esporte, fue abordada por un hombre que intento, sin éxito, besar su mejilla de manera furtiva durante una transmisión en vivo.

Afortunadamente para ella, logró detener al aficionado, y lo confrontó por su intentó de acosarla.

Es VERGONZOSO que nuestra compañera periodista Julia Guimarães de @globoesportecom no pueda hacer la conexión porque un hincha pretende dale un beso Julia: "es horrible. Me siento indefenso, vulnerable. Por qué la persona piensa que tiene el derecho de hacer esto" pic.twitter.com/84UKyRLUYp

No te he dado permiso para hacer eso, nunca. ¿ok? No es educado y no está bien. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso con una mujer. Respeta, se puede escuchar a la periodista durante la grabación.