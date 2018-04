Muere caballo de cansancio y hambre en la Feria de Sevilla

A lo largo de todo el estado español el abuso a los animales no cesa.



Caballo muere de un infarto en la Feria de Abril de Sevilla. Le obligaban a tirar de un carruaje y se desplomó.

Los animales NO son cosas. NO son vehículos. Tratémosles con respeto y dejémosles en paz pic.twitter.com/j8uRtBJa4f