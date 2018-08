Video: Conmovedor baile de papá con su hijo autista

Brasil.- Un video que ha acumulado casi siete millones de visualizaciones ha sido el que protagoniza un papá bailando con su hijo, que resulta muy especial porque el niño está diagnosticado con autismo y le muestra como debe de moverse al ritmo del "Rey del rock" Elvis Presley.

El video fue publicado a través de la cuenta de Facebook, porque el adulto que baila con su hijo es el famoso conductor de televisión brasileña, Marcos Mion, quien es padre de tres niños y uno de los cuales presenta el TEA (Transtorno del espectro autista).

La idea de publicar el baila con su pequeño fue una respuesta a las preguntas que le realizan, porque las personas les inquieta saber como tratar a un niño con autismo y cuáles son las dificultades para realizar una vida normal.

Ante el amor que siente por su hijo, Mion publicó una carta en esta red social que ha sido compartida por 114 mil usuarios, que se emocionan al leer las palabras de un papá que busca vivir muchos momentos con su pequeño, Romeo.

Está es la carta que el conductor de televisión escribió en Facebook, con la propuesta de generar conciencia de la importancia de conectar con los niños y niñas que padecen autismo:

Hasta mis amigos más cercanos me preguntan cómo es vivir con un niño especial. . Romeo es así. Cuando se ríe es de verdad, pero cuando se pone bravo también Cuando llora es porque la lágrima se ha vuelto más fuerte que la serenidad, pero cuando se siente feliz se tiembla entero sacudiendo las manos y saltando de una forma que es imposible disfrazar, escribe.

Continua: "Cuando él ama es por entero. Y cuando no ama, no tiene sentido. Cuando él quiere es porque necesita y cuando le gusta a alguien es con el alma. Cuando la gente baila el mundo entero, y no hay nada más placentero e importante que el eslabón formado allí en aquel momento. ��Dando sentido a la frase: "baile como si no tuviera a nadie mirando".

Finaliza el mensaje: "Sea cual sea la forma en que usted se conecta con su hijo especial, haga siempre. En el final del día verá que quien necesita mucho más que él de esa conexión, es usted. . #FamilyFirst #Autismo".