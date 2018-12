Un triste elefante raquítico es obligado a hacer trucos en zoológico

Tailandia.-Se ha filmado a un elefante con bajo peso que realiza trucos dentro de un zoológico prácticamente vacío. Con solo un puñado de visitantes observando, el elefante asiático hembra adulta fue vista en una granja de cocodrilos en Samut Prakan, en Tailandia, el viernes.

Con sus huesos claramente visibles, se la podía ver balanceándose en dos mesas de madera antes de ser bajada y caminar sobre una cuerda metálica apretada.

Se detiene en el medio, se da la vuelta y camina hacia atrás. El armazón esquelético del animal, con su pelvis y su hombro asomando a través de su holgada piel grisácea, despertó la preocupación de un visitante que asistía a la Granja y Zoológico de Cocodrilos de Samutprakarn.

La persona que archivó el video, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo: "He estado visitando el zoológico durante mucho tiempo porque me gusta mirar a los animales.

Pero cuando la visité la semana pasada, me enojé cuando vi a uno de los elefantes. El elefante se veía tan delgado y débil. Sentí mucha pena por él. Creo que necesita ayuda.

"No quiero decir nada malo sobre el zoológico, porque podrían ser problemas y no pueden permitirse cuidar al elefante. Me gustaría que la gente ayude al elefante". La granja de cocodrilos fue construida en 1950 como la primera granja de cocodrilos de Tailandia.

Se expandió rápidamente para incluir diferentes animales del zoológico y ahora es la granja de cocodrilos más grande del mundo. La granja tiene más de 60,000 cocodrilos de diferentes tipos en varias fosas y presenta espectáculos diarios.

Los lugareños dijeron que el zoológico alguna vez fue popular, pero en los últimos años las multitudes han disminuido y muchos espectáculos ahora están vacíos.