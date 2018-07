Supuesta conductora atropella a perrito y se burla en redes

Torreón, Coahuila.- Un video que ha desatado en su mayoría repudio y hasta algunos lo catalogan como “maltrato animal”, es el que ha circulado en redes, en donde una supuesta conductora de televisión, identificada como Eliza dio a conocer a manera de burla que atropelló a un perro.

En la grabación, la cual dura más de tres minutos, la mujer describe cómo embistió al animalito. Aceptó que fue su culpa y mofándose de la situación aseguró que fue más la del perro por no correr por su vida. Al momento del accidente afirmó que no se paró porque no quería ver la sangre, ya que quería llegar a tiempo a un evento.

Yo venía rápido, pero no muy veloz y el pinc** perro era gris y el asfalto también era gris y si alcancé a frenar tantito, pero cuando frené ya era muy tarde, mencionó la joven identificada como Eliza.

La fémina no dejó de reírse mientras narraba los hechos e incluso le pide perdón al perro que atropelló.

Por su parte, los usuarios no dejaron de expresar su indignación por el hecho, ya que les parecía la forma "cruel" en la que mencionó todo lo sucedido. Algunos de los comentarios fueron:

Lo que acabas de confesar es maltrato animal

Las autoridades deberían encerrarte lo antes posible

Eres inhumana y cínica pues todavía te atreves a contar y a reírte del horrible acto que cometiste

Mediante una publicación se dijo que el animalito falleció y sí tenía dueños que lo andaban buscando.

Tras la viralización del video, según lo publicado por TvNotas, Multimedios informó a través de un comunicado que la joven ya no labora en la empresa, ya que todo su personal debe respetar los derechos de los animales.