Video Helicóptero de la policía intercepta a OVNI

Estados Unidos.- En redes sociales circula un video que se ha viralizado rápidamente por las imágenes captadas que son muy extrañas, en el cual se puede observar a un helicóptero de la Policía de Los Ángeles que intercepta a un supuesto objeto volador no identificado (OVNI), que volaba sin autorización y que hasta la fecha se desconoce de qué nave se trataba o si iba tripulada.

De acuerdo al video subido en YouTube en el canal de temas paranormales conocido como "Thirdphaseofmoon " y donde se afirmó que: "El helicóptero estuvo dando vueltas sin parar durante más de 12 minutos. Me llamó la atención, pensé que estaban buscando a alguien, pero cuando salí, estaban dando vueltas a algo".

"Realmente no puedo decir lo que era, suena ridículo, pero parecía una nave espacial con dos ventanas en ella", asegura un testigo que presenció este hecho y que observó que el objeto volador no identificado no se movía y el helicóptero de la Policía de Los Ángeles giraba a su alrededor.