VIDEO: Domador casi pierde el brazo por ataque de león en Moscú
El incidente ocurrió al final del ensayo, cuando los animales comenzaban a abandonar la arena
Rusia.-El felino logró asustar y expulsar al participante del festival "Idol-2018" con la ayuda de un balde de agua derramada. En el Gran Circo de Moscú, el león atacó al entrenador Alexei Makarenko.
Así lo anunció el director de la institución y artista de honor del país Edgard Zapashny. El incidente ocurrió el 27 de agosto en el Gran Circo de Moscú al final del juicio, cuando los depredadores ya habían abandonado la arena, - dice Zapashny. -
De acuerdo con las reglas de seguridad, los animales son sacados de la arena uno a la vez y en cierto orden. Pero uno de los leones decidió atacar al domador, que los asistentes del artista notaron a tiempo.
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma , который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп
Sin embargo, el rey de los animales se enfureció y atacó al entrenador Alexei Makarenko. Pero, afortunadamente, no hizo mucho daño: se rompió la mano. Los médicos aseguraron que en este momento la salud del entrenador "no está amenazada ", explicó el representante de la dinastía circense.
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