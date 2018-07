El increíble momento que compartió una madre de familia

Estados Unidos.- El emotivo video de una madre estadounidense enseñando a nadar a sus dos pequeños hijos se ha vuelto viral en redes sociales por la adorable manera en que el niño de dos años hace su triunfal entrada al agua.

Corina Casanov se aventó a la alberca primero para enseñarles a los niños cómo debían entrar al agua. El hijo mayor la sigue con un pequeño clavadito igual que ella, pero la reacción del pequeñito de dos años fue lo que causa conmoción y ternura entre quienes ven el momento, pues el gesto que hace con su cara indica que no está muy seguro ni feliz de aventarse el chapuzón.

Ya resignado, realiza un "belly flop" , que sin quererlo provoca las risas de todos, por lo que su madre terminó por compartir el épico momento en su perfil de Facebook.

"Ok ok, finalmente me convencieron para publicar esto. ¡Me alegro de que esto esté haciendo que tantas personas sonrían como nosotros!", escribió Corina la semana pasada.

El tierno video se viralizó rápidamente y ha causado miles de reacciones entre los usuarios, quienes no han dejado de compartir el material.

