Youtuber pide perdón a alemanes tras burlarse de ellos

Luego de la tan celebrada victoria de los mexicanos después del partido México contra Alemania el pasado domingo, no se hicieron esperar las reacciones de los fanáticos del futbol, que tristemente muchas de ellas fueron negativas y groseras contra el campeón defensor, tal es el caso de la del youtuber mexicano, Ryan Hoffman, mejor conocido como "Debryasshow".

Tras el triunfo de México, el joven de 30 años de edad subió un video a sus redes sociales de 11 segundos, donde claramente se observa que le falta el respeto a la bandera de Alemania simulando un acto sexual sobre el estandarte.

Aunque el video fue borrado de la cuenta al poco tiempo de haberse publicado, no tardó en hacerse viral y generar miles de reacciones entre los internautas, quienes reprobaban cabalmente ese tipo de reacción contra los alemanes, quienes al contrario de los mexicanos, hasta honraron el triunfo de nuestra Selección levantando una bandera tricolor, hecho que también se volvió viral y nos hizo razonar como mexicanos.

Algunos usuarios calificaron la burla del youtuber como una acción que "hace quedar mal a un país entero".

Al parecer Debryashow sintió culpa por su acción y eliminó la grabación, pero esto no fue suficiente, ya que el video se hizo viral, y entonces optó por ofrecer una disculpa mediante una nota a través de su cuenta de Twitter donde se lee:

"Estimados todos. En vista de los recientes sucesos ofrezco una disculpa pública por lo sucedido en Rusia, tanto al pueblo alemán, porque entiendo que fue una gran falta de respeto; como a México, pues como representante de mi país no demostré la calidez y decoro que nos caracteriza. Me dejé llevar por la emoción del partido, y claramente, no estaba en mi cinco sentidos, lo que me llevó a grabar ese video para mis amigos y todo se salió de control. Sé que esto de ninguna manera justifica lo ocurrido. Respeto profundamente a los demás países y amo a México, a quien sé que tengo la responsabilidad de poner en alto como todo ciudadano. Me llevó una gran lección y tengan por seguro que una situación de este tipo no se volverá a repetir. Agradezco su comprensión y nueva,ente, mis más sinceras disculpas".

Sin embargo, al parecer su disculpa no fue suficiente, pues lo hecho, hecho está, incluso algunos usuarios comentaron que "da pena ajena", y que Ryan es "parte de la vergüenza nacional".