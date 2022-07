"Mamá está muerta", cartero ayuda a niña en shock por ver su madre con sobredosis en Colorado

Estados Unidos.- Andrew Russell pasó de ser un trabajador postal en Colorado a un aclamado héroe loca, cuando salvó la vida de una niña de 6 años de edad, quien se encontraba de dentro de un auto estacionado a un costado de la carretera.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio en la localidad de Wheat Ridge, Colorado, cuando el cartero de USPS, escuchó los gritos desesperados provenientes de un automóvil estacionado.

"Me di cuenta de que un automóvil se detuvo al costado de la carretera", dijo el Russell par medios locales.

"Hubo un ruido extraño, casi como si un motor estuviera acelerando, y luego escuché la voz de un niño que sonaba bastante histérica. Entonces, en el momento en que escuché eso, inmediatamente corrí", añadió.

El hombre pudo encontrar a la niña y pudo sacarla, pero dentro de la unidad estaba una mujer desmayada.

“Mi mamá está muerta”, estas fueron las palabras que la niña dijo al cartero que la salvó.

Russell vio que la mujer estaba inerte sobre el asiento del conductor y se percató de que esto era lo que generaba el temor en la menor de edad.

Las autoridades identificaron a la madre de la menor como Ashlee Figgers, de 25 años de edad, quien presuntamente tomó fentanilo antes de ponerse detrás del volante.

“Mientras conducía, se cansó y se detuvo a un lado de la carretera, donde prácticamente se desmayó”, dijo la oficial de información pública del Departamento de Policía de Wheat Ridge, Joanna Small.

En el momento en que la madre se desmayó, la niña comenzó a gritar para pedir auxilio.

"No sé si no podía salir del auto o si simplemente estaba aterrorizada, pero sabía que no sabía qué hacer", dijo Small. "Ella pensó que su madre estaba muerta. Entonces, vio al cartero y por eso gritó pidiendo ayuda".

Por su parte, Russell aseguró ante los medios locales que no la pensó dos veces para ir en auxilio de la menor.

"Tengo una niña propia, así que definitivamente tocó la fibra sensible de esa manera", le dijo a KDVR. "Ella dijo 'gracias' un par de veces, y significó mucho para mí que ella estuviera bien".

¿Qué pasó con la mamá?

Al despertar, Figgers notó la presencia de agentes policiales, quienes arribaron al lugar y la arrestaron por los cargos de conducir bajo efectos de drogas, posesión de sustancias controladas y maltrato infantil.

"Esperamos que se mejore. No es una causa perdida. A pesar de que está siendo acusada de abuso infantil, sabemos que ama a su hija", dijo Small. "Tomó una decisión terrible que podría haber sido mucho peor para su hija. Hay ayuda para ella, hay recursos para ella y esperamos que los aproveche. Puede cambiar su vida".

El oficial de policía indicó que la niña se quedó con su familia, quienes están muy agradecidos con el cartero por su rápida acción.

"Somos un suburbio de Denver. Es una comunidad muy unida, una comunidad muy solidaria", dijo. "Si no fuera por personas como él, no sabemos qué hubiera pasado. La niña está a salvo y su madre no tomó una sobredosis hasta el punto de que no pudo ser revivida. Estamos increíblemente agradecidos por sus acciones".