Muere policía de Rocheste y otro agente resulta herido tras tiroteo en Nueva York

Nueva York.- Este jueves por la noche se registró un tiroteo en la ciudad de Nueva York donde falleció un policía de Rochester y otro agente resultó herido después de que un sospechoso les disparó mientras estaban de servicio en la parte noreste de la ciudad.

El jefe de policía Dave Smith, citado por Fox News, identificó al oficial caído como Anthony Mazurkiewicz, un veterano de la fuerza de 29 años, mientras que el oficial Sino Seng, en la fuerza durante ocho años, recibió un disparo en la parte inferior del cuerpo.

Tras el tiroteo, ambos oficiales fueron hospitalizados. La gravedad de sus heridas y las circunstancias del tiroteo no quedaron claras de inmediato, informó The Associated Press.

“Esta es una tragedia para nuestra comunidad. Le pido a Rochester que ore por estos oficiales y sus familias. Salen todos los días y arriesgan sus vidas. Y aunque hay algunas personas que se sientan al margen, estos tipos están en el frente, tratando de mantener a nuestra comunidad segura. Pedimos oraciones por estos oficiales, sus familias, el RPD y toda la ciudad de Rochester"., dijo el alcalde de Rochester, Malik Evans, según WHAM-TV.

Los oficiales resultaron heridos alrededor de las 9:15 p. m., según el teniente de policía de Rochester, Gregory Bello, vocero del departamento.

“Estaban haciendo su trabajo como policías, y al menos un hombre se les acercó y les disparó”, dijo Bello.