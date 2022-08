El derecho al aborto, a examen en Kansas

Leawood, Estados Unidos.- En las calles de Leawood, ciudad próspera de Kansas, numerosas pancartas electorales adornan los jardines: este estado del medio oeste se prepara para la primera votación importante sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho federal a la interrupción del embarazo.

Los habitantes de Kansas votarán el martes para decidir si se retira o no el derecho al aborto de la Constitución de este estado tradicionalmente conservador.

Los que quieren el cambio -partidarios del "sí"- afirman que permitiría a los legisladores regular la interrupción legal del embarazo sin injerencia de la justicia.

"Esto restablece simplemente nuestra capacidad para conversar", afirma Mackenzie Haddix, vocera del movimiento "Value Them Both" (Valóralos a Ambos), entidad que busca acabar con las protecciones constitucionales derivadas de una decisión de 2019 de la Corte Suprema de este estado.