5 consejos para viajar a París con poco dinero

Es normal que pienses en un viaje a París y que se te venga a la mente todo lo que gastarías en una visita a esa maravillosa ciudad francesa. Sí, es verdad, es un lugar costoso, y quizá ahí es donde te desanimas. Pero no te quedes con las ganas ver la Torre Eiffel de cerca, si sigues los siguientes consejos te ahorrarás un buen de dinero (más de la mitad) y podrás cumplir uno de tus propósitos.

1. Hospedaje

En París hay hoteles que se encuentran cerca de la Torre Eiffel, estos suelen ser costosos, así que lo recomendable es que busques hoteles en los barrios que no son tan céntricos o famosos. Generalmente son residenciales tranquilos y con fácil acceso a todos los puntos de la ciudad.

Si eres más aventurero, una excelente opción son los hostales, ya que además de estar ubicados en zonas céntricas, conoces muchísima gente. Ojo, en este tipo de lugares, si quieres que te cueste más barato, lo ideal es adquirir las habitaciones compartidas, donde tienes tu propia cama y cajón de seguridad para que guardes tus pertenencias. No olvides reservar con tiempo, ya que al ser una ciudad muy visitada, todo vuela.

2. Trasporte público

Si te hospedas en un lugar lejos de las atracciones turísticas, lo ideal es que tomes el metro y no los taxis, porque estos suelen subir las tarifas a los viajeros. Al llegar al lugar deseado, renta una bicicleta, o aun mejor, camina de un lugar a otro. De esta manera podrás disfrutar de la ciudad totalmente. No hay lugar que no valga la pena ver. ¡Ah! y no lo olvides, prepárate haciendo caminatas previas al viaje, para que tus pies no se ampollen, porque aunque no quieras, caminarás muchísimo. Y por último, desde el aeropuerto a la ciudad toma el tren, es fácil y seguro.

3. Boleto de avión

No te decidas por el primer vuelo que encuentres y ve por las ofertas. Inscríbete a los buscadores como Despegar, ya que estos te dan las mejores tarifas. No creerás todo lo que te puedes ahorrar solo por estar pendiente de los vuelos. No hay una fecha ideal, puede salirte igual comprándolo seis meses que dos meses antes. Todo está en ser un buen cazador y tener el dinero listo para cuando se dé la oportunidad. No olvides volar ligero para que no pagues maletas extras.

4. Temporada baja

Evita ir en temporada alta como las vacaciones de verano, ya que todo sube su precio por la demanda que existe. Además todo estará tan lleno de gente que perderás muchísimo tiempo haciendo filas para ingresar a las atracciones turísticas. Un mes ideal para visitarlo, que no hace ni frío ni calor intensos son septiembre y octubre. Los vuelos son más baratos y la ciudad está fenomenal.

5. Comida

No es necesario llegar a restaurantes caros para comer rico. En París, hay zonas donde ofrecen manjares deliciosos y económicos como es el caso del Barrio Latino, y los alrededores de Montmartre. Por sus calles encontrarás diferentes estilos, desde comida árabe hasta sushi. Pero si quieres comer como un local, elige una panadería, son muy concurridas por los parisinos y encontrarás todo tipo de delicias como baguetes, postres, pizzas, etc. Te encantarán y te sorprenderá el precio.