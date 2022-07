5 cosas que posiblemente no sabías de los sellos de los pasaportes

Gran parte de la población tiene entre sus documentos oficiales el pasaporte mexicano, pero este además de usarse para salir del territorio nacional puedes utilizarlo como tu identificación en cualquier lugar del mundo y por supuesto como recuerdo de todos tus viajes por el mundo.

Al hablar de algunas de sus curiosidades no podemos dejar de lado los sellos que se colocan en las hojas de tu pasaporte al ingresar a la frontera de otro país y si bien son cada vez más los lugares en donde esta práctica está a punto de desaparecer debido a la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de seguridad aérea.

Tener un sello en tu pasaporte es cada vez más complicado, por lo que en unos cuantos años estos pasarán a la historia y hasta se volverán en objeto de culto para los viajeros empedernidos, pero antes de que eso pase no hay mejor forma de rendirle honor que con los siguientes datos que no cualquier viajero conoce.

No te sellarán en el Espacio Schengen

En caso de que viajes a alguno de los países de la Unión Europea que lo conforman y no tengas un pasaporte europeo no te sellarán tu pasaporte, solamente al entrar o salir de la entrada o salida de la zona comunitaria. A pesar de que viajes entre varios países no recibirás este sello, pero esto tampoco significa que vayas a tener problemas con las autoridades.

Países en donde te sellan solo a la entrada

Si bien alrededor del mundo cada país se maneja diferente respecto a los sellos, hay algunos en los que solamente recibirás un sello al momento de ingresar, pero no al momento de salir. Entre ellos está México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y muchos más.

Puede solicitar un sello gratis en estos países

Hay sitios turístico que definitivamente valen la pena registrar en tu bitácora de viaje y ¿por qué no? también en tu pasaporte. Te tenemos buenas noticias, ya que esto es posible en varios lugares como Machu Picchu, el Fin del Mundo, Galápagos, Chechén Itzá, San Marino y otros lugares más. Lo mejor es que es gratis, no dudes en hacerlo si visitas alguno de estos lugares.

En las naciones hermanas no te pondrán sello

En caso de que tu país tenga acuerdos con otros países, puede que tu pasaporte solamente pase por un lector de pasaportes electrónicos, o biométricos, por lo que no tendrás ninguno de los sellos de dichos países en tu documento de viaje. Un ejemplo de esto es la Unión Europea con Australia.

Te recomendamos leer:

Los sellos más originales

Los coleccionistas de viajes seguro aman agregar un sello más a su documento y si bien muchos prefieren tener las hojas de su pasaporte lleno de sellos, si estás buscando los sellos más bonitos deberás pasarte por la Isla de Pascua, Alaska, la Isla de Cook, Antártida y Machu Picchu.