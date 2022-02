5 destinos románticos en México para conocer en pareja

2. Tlalpujahua, Michoacán : Tlalpujahua es un Pueblo Mágico ubicado en la zona noreste del estado de Michoacán, un destino con el ambiente ideal para el romanticismo, pues no hay nada mejor que recorrer las calles de este pueblo minero y disfrutar de su arquitectura y sus coloridas artesanías en compañía de tu ser querido. Además, puedes aislarte del mundo y disfrutar de un momento inolvidable con tu pareja, hospedándote en una romántica cabaña, desde $912 pesos la noche, para dos personas.

1. Arco del Tiempo Cintalapa, Chiapas : Este estado de la República Mexicana tiene muchos lugares ocultos que esperan a ser descubiertos, uno de ellos, es el lugar perfecto para volver a enamorarte: el Arco del Tiempo. Este glorioso arco de piedra natural de 180 metros de altura, es uno de los más grandes del mundo y está ubicado en el cañón del río La Venta de Cintalapa. Lo mejor es que no se encuentra tan alejado de la capital, por lo que si planean visitar este destino, pueden hospedarse en un hotel en Tuxtla Gutiérrez desde $806 pesos la noche, para dos personas.

