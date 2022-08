5 tips para usar tu tarjeta de crédito en un viaje en el extranjero

Si estás listo para salir de viaje al extranjero además de estar preparado con tu maleta, reservaciones de avión y hotel es muy importante que tengas en orden tu tarjeta de crédito y el dinero que llevarás, pero si no quieres llevarte imprevistos al momento de usar esta facilidad checa las siguientes recomendaciones.

Las tarjetas tanto de crédito como de débito son sin duda una de las grandes formas de facilitarnos la vida y al hablar de viajes esto no es una excepción. Pero es importante que tengas en cuenta que al viajar al extranjero seas muy cuidadoso para evitar tanto fraudes como para cuidar tu dinero y regresar a tu hogar en completa calma.

1. Informa a tu banco antes del viaje

Antes de cualquier viaje al extranjero debes de informar al banco de tus intenciones, de lo contrario al momento de querer usarla terminará bloqueada. Al llamar a tu banco deberás proporcionarle toda la información de tu viaje, como lo es el país al que viajas, las tarjetas que llevas contigo, con ello evitarás que alguno de tus movimientos sea identificado como sospechoso y el banco termine rechazándolo.

2. Lleva a la mano los datos de contacto de tu tarjeta

Durante un viaje puede pasar de todo y muchas de ellas pudieran no se pueden evitar, pero lo que si se puede es hacer que tengan menos impacto. Una de ellas es tener el número telefónico y los datos de contacto del banco, estos te serán muy útiles en caso de que te llegarán a robar tu tarjeta ya que podrás informar rápidamente y evitar el mal uso de tu dinero. Anótalos en un lugar seguro, ya sea en tu celular, en tu diario de viaje o agenda.

3. Actualiza tu límite de crédito

Un viaje al extranjero siempre representa gastas fuertes, entre reservaciones de hotel, renta de automóviles, tours y atracciones turísticas, por lo que extender el límite de tu crédito puede ser útil para que no te quedes sin dinero. En caso de que seas de los que disfruta de hacer gastos impulsivos puede que esta no se la mejor opción para ti, por lo que si no quieres terminar endeudado es mejor acortar el límite. Analiza lo que se ajuste mejor para ti y tu presupuesto y actualízalo.

4. Conoce las comisiones de tu banco

Un punto esencial al viajar al extranjero es saber a cuanto equivale tu dinero en el país que visitas, pero además es importante tener en cuenta si existe alguna adición por comisiones para sacar dinero en otros sitios del mundo. Con este dato podrás decidir donde sacar dinero o bien si es mejor llevar grandes cantidades de dinero y así evitar cargos extra.

5. Paga directamente con tarjeta

Una buena forma de olvidarte de las comisiones y del valor de cambio de la moneda del país que visitas es pagar directamente con tu tarjeta en los establecimientos. Usualmente los que tienen presencial internacional cuentan con esta opción, así como las compañías más importantes de cada país. Un consejo al pagar de esta forma es no perder de vista tu tarjeta, para evitar cualquier problema de clonación o fraude.