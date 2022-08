7 Cosas que no pueden faltar en tu mochila si vas a viajar solo

Una de las mejores experiencias en la vida es viajar. Hay distintas formas de hacerlo, están los viajes con amigos, viajes en pareja, viajes con la familia y los viajes en solitario. Quienes aman emprender la aventura de conocer nuevas ciudades y países, suelen darse la oportunidad de vivir la experiencia de viajar solo al menos una vez en la vida.

Si bien viajar solo no es para todos, es algo que merece la pena intentar. Lo que debemos tener muy presente, es que se trata de una experiencia completamente diferente, ya que las decisiones dependen por completo de nosotros, así como solucionar los problemas que se nos presenten. En un viaje, siempre habrá algún acontecimiento no planeado, y hemos de estar preparados para ello.

Si estás decidido a viajar solo, tu mejor aliado será la mochila, y aquellos artículos con los que viajes. Aunque la experiencia te irá forjando enseñanzas, queremos ayudarte. Por esa razón, traemos para ti una lista de artículos que no puedes olvidar si viajas solo. Se trata de cosas que volverán más sencillo tu viaje, y que agradecerás llevar contigo.

Objetos que no pueden faltar en tu mochila de viajero

Dinero en efectivo, además de la tarjeta

Aunque se recomienda viajar con poco dinero en efectivo, “poco” no significa “ninguno”. Es indispensable tener una cantidad aceptable de efectivo, porque siempre habrá algo que no se puede pagar con tarjeta o transferencia. Es mejor que nos sobre un poco de efectivo, a que no podamos comer por falta de éste.

Productos de higiene personal

Se aconseja siempre tener un pequeño kit de higiene, al menos de higiene bucal, en la mochila que carguemos con nosotros, aunque tener un kit de higiene completo es mucho mejor, incluso si incluimos cosas que no usamos nosotros, podemos encontrar a alguien que sí las necesita. Hoy por ellos, mañana por nosotros.

Medicamentos básicos

Cargar una o dos pastillas para los malestares más comunes: dolor de cabeza, náuseas, alergias, dolor de estómago. No necesitamos llevar una farmacia con nosotros, pero sí unas pastillas de emergencia que pueden salvarnos el viaje completo.

Cargadores y baterías externas para teléfonos

Además de llevar siempre con nosotros un cargador y un cable usb de repuesto, lo que nunca debe faltar en tu equipaje es una batería extra, para cuando no tengas dónde cargar tu teléfono, te sirva como soporte de emergencia. Es muy importante asegurarte de llevarla lo suficientemente cargada, y de no olvidar estarla recargando cada que puedas. Verás cuánto te puede ayudar, ya que, en la actualidad, los teléfonos inteligentes son un apoyo indispensable al momento de viajar.

Adaptador de enchufes

Así como el cargador, el cable usb y la batería externa, llevar contigo un adaptador de enchufes puede serte muy útil, en especial si viajas al extranjero. Un modelo que te puede servir es uno en forma de cubo que tiene adaptador para tres o cuatro entradas distintas, es práctico y útil.

Cuaderno y bolígrafo

Indispensable contar con algo en dónde anotar, y con qué anotar. Incluso si eres más de tecnología y utilizar tu teléfono para todo, un cuaderno y un bolígrafo son indispensables y siempre son útiles.

Bolsa de plástico

La bolsa de plástico es un truco de los viajeros expertos. Sirve para guardar aquello que no quieres que se moje en un día de lluvia. Si por cualquier motivo no puedes refugiarte del agua, tus artículos electrónicos no se descompondrán, porque la bolsa de plástico los mantendrá secos.