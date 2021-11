9 datos claves para viajeros tras los cambios de normas de Estados Unidos

Han pasado casi dos años desde que la Covid-19 cambió al mundo, el gran incremento de casos provocó que Estados Unidos cerrara sus fronteras a los viajeros internacionales y colocó restricciones que han estado cambiando día con día, hasta ahora, ya que a partir de este lunes han terminado las prohibiciones de viaje desde algunos países.

Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres con Canadá y México para gente que esté vacunada contrala enfermedad. Cabe mencionar que los viajes desde estos dos países hacia EE.UU. en su mayoría son por tierra, en lugar por aire. Ahora que las normas han cambiado, aquí te dejamos datos importantes para tener en cuenta al hacerlo.

9 datos a tomar en cuenta al viajar a Estados Unidos:

¿Por qué ocurrieron estos cambios?

El objetivo de Estados Unidos es reanudar viajes normales, mientras que al mismo tiempo limita la propagación de la Covid-19, de acuerdo con el gobierno del país. El sector turístico y sus aliados han presionado para poner fin a las restricciones de viaje por países.

Estadounidenses han podido viajar a Europa desde hace meses, por lo que los europeos los han presionado para modificar sus políticas de viaje. En 2019, antes de la pandemia, una quinta parte de los casi 80 millones de turistas que recibe el país estadounidense, viajaron desde Europa.

Requisitos principales para viajar a Estados Unidos

Todos los adultos que viajen a los Estados Unidos deben estar completamente vacunados para hacerlo y evidenciarlo con su certificado de vacunación. Asimismo, deberán presentar una prueba PCR que de negativo a Covid-19 de una muestra tomada dentro de las 72 horas previas al viaje.

¿Deben estar todos vacunados?

Sí, todos los viajeros deben estar vacunados, sin embargo, hay excepciones, como los menores de 18 años, aunque estos sí deben someterse a una prueba diagnóstica de Covid-19. Niños de 2 años o menos están exentos del requisito de las pruebas.

¿Qué pasa con los adultos no vacunados?

Debido a que sólo un cierto porcentaje del mundo está vacunado, el gobierno estadounidense tiene una lista para las personas que viven en países donde las vacunas son escasas. En dicha lista se incluyen 50 países donde menos del 10% de los habitantes han sido vacunados, estos necesitarán permiso de Washington para visitar el país, aunque no pueden hacerlo sólo por turismo o negocios.

El gobierno estadounidense explicó que permitirá que viajeros internacionales no vacunados ingresen al país sólo en específicas situaciones como una razón humanitaria o de emergencia. También podrán hacerlo por excepción médica, donde se respalde con documentación.

¿Qué pasa con los estadounidenses no vacunados?

Todos aquellos estadounidenses que no estén vacunados deberán mostrar una prueba diagnóstica negativa de Covid-19 realizada un día antes de su viaje internacional. Quienes estén vacunados podrán hacerlo tres días antes de su salida.

¿Cómo verificarán que se respeten las nuevas normas?

Las aerolíneas serán las encargadas de revisar registros de vacunación y documentos para verificar que sus pasajeros viajan sanos, en caso de no hacerlo, podrán enfrentar una multa de hasta 35 mil dólares por infracción.

¿Qué vacunas acepta Estados Unidos?

La mayoría de las vacunas son aceptadas por los Estados Unidos, siempre y cuando esta haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las aprobadas están Moderna, Pfizer, Johson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik y más.

¿Cómo viajar por tierra desde México o Canadá a USA?

Las fronteras terrestres de Estados Unidos han estado abiertas para sus visitantes para viajes esenciales, pero ahora cualquiera podrá hacerlo, siempre y cuando esté vacunado contra la Covid-19. Es necesario presentar un comprobante de vacunación y en este punto también los niños de 2 años o menos quedan exentos del requisito.

¿Esto afectará a los viajes?

Es importante mencionar que, pese a la reapertura, algunas personas que antes podían viajar hacia los Estados Unidos no podrán hacerlo, esto debido a su status de vacuna. Otro obstáculo para viajar son los retrasos en la expedición de visados estadounidenses, que los habitantes necesitan para viajar al país.

Pese a que muchos esperan ingresar a los Estados Unidos, no todos podrán hacerlo, ya que existen restricciones que no lo permitirán. Expertos en turismo prevén un gran flujo de turistas y tienen esperanzas en recuperarse en el sector, principalmente tras remover algunas de las restricciones que no permitieron el ingreso de viajeros en el último año y medio.

