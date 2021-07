Agencias de viajes reportan reservaciones casi al 100 por ciento en playas de México

Los Mochis, Sinaloa.- Para las agencias de viajes, esta temporada de verano ha sido de gran auge, tanto es así que las reservaciones casi llegan al cien por ciento en distintas playas de México.

"Estamos en reactivación. Desde enero hemos tenido acercamiento a los clientes y ha estado al alza. Tan es así que destinos como Mazatlán, Los Cabos y Cancún es lo que más se ha vendido, lo que más ha estado solicitando la gente es playa, pensamos en un inicio que iban a ser lugares más despejados, como cabañas bosque, pero se están yendo a donde hay gente", informó Sarahí Cervantes.

Presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Sinaloa, mencionó que ya casi no hay reservaciones.

"Precisamente porque no hay disponibilidad, está lleno, y hay personas que nos están buscando para que les ayudemos qué es lo que van a hacer en el verano, pero realmente como estuvo muy al alza, pues ya no hay disponibilidad, nos encontramos con lo último que queda y en costos muy elevados".

Añadió que este incremento hubiera sido muy bueno si ya no estuviera el virus del Covid-19.

"Pero como seguimos viviendo con él, pues es preocupante también a la vez. Nosotros no hemos bajado la guardia en seguir haciendo la difusión de que el turismo no contagia, lo que contagia es el virus y omitir los protocolos de higiene".

Comentó que las agencias de viajes están haciendo turismo responsable, pero si la gente no sigue los protocolos de higiene, esto no se acabará nunca.

Agregó que ante el repunte de casos Covid-19 en Sinaloa, las agencias no temen restricciones, sin embargo la hotelería y las líneas aéreas sí.

Ellos son nuestros parámetros. Las indicaciones según el semáforo, les van a ellos bajando la capacidad y hospedaje".

En el caso del norte del estado de Sinaloa, dijo que lo que se está vendiendo es Barrancas del Cobre aprovechando la salida del Chepe, ya sea de Los Mochis o El Fuerte.

Se ha visto mucho turismo nacional, también extranjero, pero no como antes".

Lamentó que en Mazatlán se encuentran espacios llenos de hasta 30 y 40 autobuses de gente que no se hospedan en hoteles, que no hace consumos en restaurantes y no viajan con responsabilidad, pues no cuidan la sana distancia, ya que los camiones van llenos.

"No está viajando con responsabilidad, desde el número de pasajeros que van en los autobuses. Si no van a hacer una derrama económica notable como un turista, porque se quedan a veces en el autobús o en las calles, da a pensar que en Mazatlán no hay orden"

Exhortó a la ciudadanía a realizar sus compras en agencias de viajes seguras con el Registro Nacional de Turismo (RNT), certificación de AMAV y distintivos de calidad para evitar fraudes, pues dijo que estos se siguen presentando porque la gente nos informa primero.

"Es importante que la gente se informe porque ha habido muchos fraudes, y principalmente que las agencias estén listas para poder darle al cliente esta seguridad y la garantía que su viaje va a ser seguro".

Sarahí Cervantes informó que recientemente se registraron casi 40 agencias de viajes a AMAV en Sinaloa, a las cuales la gente puede acudir con toda franqueza para realizar sus viajes.

