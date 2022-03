Arruinaron sus vacaciones al dejarla sin comer en un vuelo de 9 horas

Estados Unidos.- Una viajera de nombre Amber Fisher declaró que se quedó "muriendo de hambre" durante un largo vuelo de nueve horas al no poder una comida especial, esto debido a lo confuso que fue el sitio web de la aerolínea en la que volaba.

La mujer de 32 años de edad tiene una enfermedad celíaca por la cual no puede consumir todo tipo de alimentos, sin embargo, viajar con British Airways parecía la mejor opción, pues el sitio web de la aerolínea le hizo creer que podía contarle a una de las azafatas sobre su enfermedad y alergias y así poder recibir comida que fuera sin gluten.

A pesar de esto, una vez a bordo en un vuelo con destino a la República Mexicana le dijeron a Amber que tenía que haber hecho la reservación de su comida con anticipación, lo que la molestó demasiado y la llevó a permanecer más de nueve horas sin una comida completa.

La tripulación, al enterarse de la situación, decidió reunir algunos alimentos libres de gluten, incluso, de entre sus propios almuerzos, lo que significa que Amber viajó durante nueve horas comiendo solamente pedazos de zanahoria y apio, algo de chocolate, papas fritas, palomitas de maíz, nueces, barras de chocolate y una mandarina.

Lo único que Amber Fisher logró comer durante su largo vuelo de nueve horas. Foto: Instagram

"Yo estaba como: '¿durante nueve horas esperas que coma esto?' y ella dijo: 'eso es todo lo que tenemos'. Era una cantidad lamentable de comida", externó la londinense. Asimismo, agregó que terminó comiéndose todo, pero no quedó satisfecha, además, había tomado fuertes antibióticos que hicieron de su viaje "una pesadilla".

Incluso, aseguró que estuvo a punto de desmayarse por no haber comido y haber tomado antibióticos. "De hecho, comencé a vomitar en una bolsa mientras bajábamos, era solo agua porque mi estómago estaba muy vacío", relató.

Finalmente, aseguró que: "Arruinó las vacaciones porque me dio una gran ansiedad durante días y me sentí mal". Fue así como Amber explicó que el confuso sitio web de la aerolínea fue la culpable de toda la situación y aseveró que no logró pasarla nada bien durante su viaje.

