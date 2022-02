Así es Santa Fe, Guanajuato, el barrio donde Santa Fe Klan conoció la música

Entre las casas coloridas y los callejones solitarios de un barrio conocido como Santa Fe en el cerro de Guanajuato, surgió el rapero Ángel Quezada cuyo nombre artísticos se inspira esta localidad que lo vio nacer y crecer como artista, misma que ahora se llena de arte urbano entre los colores de sus paredes.

Santa Fe es un barrio ubicado en la periferia de Guanajuato que, si bien no es una zona marginada o de escasos recursos, hay algunas personas que no han logrado acceder a los servicios básicos como luz y agua, sin embargo eso no ha detenido al rapero para recordar y visitar el lugar como si fuera el mismo chico que recorrió sus calles en su niñez.

Lleno de colores y arte urbano en sus calles, Santa Fé es el lugar perfecto para sacar fotografías de postal como las que el rapero publica en sus redes sociales y es que es cuestión de elevar la mirada hacia el cerro donde el barrio se encuentra para ver esa combinación de colores alzarse entre las calles empedradas y la mancha gris del clima urbano.

Santa Fe luce lleno de colores y arte urbano en sus calles. Foto: Instagram | @santa_fe_klan_473

A pesar de ser un barrio localizado a la periferia tiene a su alcance escuelas de todos los niveles educativos, si bien dentro de la colonia se encuentran instituciones de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, no es necesario transportarse demasiado lejos para acceder a la formación superior, como a la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), la Escuela de Diseño de la Universidad de Guanajuato, entre otras.

Santa Fe no cuenta con un supermercado en su interior, sin embargo sí hay una cantidad variada de tienditas para que los vecinos puedan comprar lo necesario al menos para el diario.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Quesada, es un rapero mejor conocido como Santa Fé Klan, que se ha convertido un ídolo en su barrio debido a su éxito exponencial y la forma en que continúa yendo a saludar a sus vecinos de toda la vida, así como apoyando a quienes más lo necesitan con despensas.

Ángel Quesada, es un rapero mejor conocido como Santa Fé Klan. Foto: Instagram | @santa_fe_klan_473

El rapero tiene 22 años de edad y su éxito se basa en sus canciones compuestas desde dentro de los barrios, el amor, el duelo de perder amigos y las drogas; se caracteriza por su sencillez y su forma de hablar sin temor a ser juzgado.

La Sociedad de Autores y Compositores de México lo reconoce como el autor de temas como Pandillero pero millonario, en coautoría con José Luis Ramos y Omar Dueñas; Infiel; De la calle somos; Te iré a buscar, escrita en mancuerna con Nanpa Básico y reconocida con el galardón Éxito Independiente sacm 2020, y Debo entender, coautoría con Jesica Yocelín Martínez Montiel, Ernesto Peña Maisterra y Jesús Daniel Cruz Mora, y Éxito Independiente sacm 2021.