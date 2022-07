Así es el 'El Castillo', la lujosa mansión de Andrés García en CDMX

En aquel momento se reveló que ya tenían un comprador, pero estaban trabajando en el contrato, pues se pagaría por mensualidades, sin embargo, hasta ahora, se desconoce si el inmueble ya fue vendido, pues ambos actores tuvieron un pleito que los alejó y ahora no se sabe quién maneja sus bienes.

En 2021, el inmueble estaba en planes de ser vendido por Roberto Palazuelos, quien estaba administrando la fortuna de Andrés, pues es un lugar que no visita y desde hace tiempo ha quedado prácticamente en el olvido.

Según información de Internet, El Castillo está ubicado en Santo Tomás Ajusco , un pueblo de la Delegación Tlalpan al sur de la CDMX. Para 2018, dicha propiedad quiso ser vendida por el histrión por 30 millones de pesos para poder saldar una deuda que tenía, pero no logró hacerlo.

Gilberto Coronel Periodista Web

