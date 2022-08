Autoridades de Nayarit, invitan a ciudadanos a tomar precauciones en playa Bahía de Banderas

Bahía de Banderas, Nayarit.- En Bahía de Banderas, Nayarit, el pasado domingo 31 de julio, se reportó a un joven de 25 años de edad, como desaparecido en la playa Palito Verde, por lo que autoridades municipales y estatales se movilizaron para localizar al joven. En la búsqueda participaron: elementos de Protección Civil, elementos de la unidad de drones de la Policía Estatal, guardavidas, buzos voluntarios y embarcaciones.

Lamentablemente el hombre de 25 años de edad, fue localizado sin signos de vida, el cuerpo fue encontrado en la playa Las Viudas, el cuerpo se entregó a las autoridades. La situación estremeció y enlutó a la población de Bahía de Banderas, por lo que autoridades de Protección Civil y Bomberos, invitaron a la ciudadanía a tomar medidas de precaución al entrar al mar, evitar riesgos innecesarios es prioridad compartieron a través de redes sociales, exhortaron a los ciudadanos a seguir las siguientes medidas:

Bañarse en playas vigiladas.

Respetar las banderas con las que se advierte del estado del mar: verde, no hay riesgo; amarilla, bañarse con precaución y sin alejarse de la orilla; y roja, no bañarse.

Si no se sabe nadar, utilizar un chaleco salvavidas, no un flotador, pues éste se podría salir del cuerpo.

Los padres deben vigilar en todo momento a los menores y estar con ellos cuando se bañan. Un niño se puede ahogar en zonas de apenas 30 cm de profundidad.

No bañarse si se ha consumido alcohol.

No bañarse de noche.

Evitar tirarse cabeza en zonas de las que no se conoce su profundidad y si no se conoce la técnica correcta para hacerlo.

Respetar el tiempo de digestión. Es un tema sobre el que hay mucha controversia, pero más vale prevenir que curar. Dos horas es el tiempo más adecuado.

Autoridades municipales, pidieron a los ciudadanos tener precaución a la hora de entrar a la playa, el océano es peligroso si no se toman las medidas de prevención, sobre todo a los adultos que tienen a su cargo a menores de edad, los invitaron a no perderlos de vista y cuidarlos en todo momento, el verano y el calor provocan que las playas reciban a diario una importante cantidad de visitas. Un momento de diversión debe lograrse si se tiene precaución para que no haya razones ni consecuencias que lamentar.