Cinco consejos para viajar por el mundo en 2022 sin contagiarse de Covid-19

En las últimas semanas los casos de Covid-19 han aumentado, además de que la nueva variante omicrón ha asustado a muchas personas motivo por el cual temen viajar es por eso que te damos cinco consejos para que no te infectes cuando viajes por el mundo en este 2022.

1.- Primero que nada, debes de vacunarte contra el Covid-19, si la vacuna requiere dos dosis debes de esperar dos semanas después de la segunda dosis para poder viajar, si solo requiere una aplicación aún así debes de esperar las 2 semanas.

Aplicándote la vacuna Covid-19 es menos probable que transmitas el Covid-19 pero no olvides que debes de cumplir con todas las normas locales, estatales y federales sobre las pruebas de viaje.

2.- Investiga tu destino: Durante la planeación de tu viaje debes de investigar tu destino, ya que cada región tiene sus propias restricciones a causa del Covid-19, pero también debes de estar atento a las indicaciones de las autoridades de Salud de ese lugar para saber que tan alto es el índice de contagios.

Saber esto te ayudará hacer un mejor planeación, además podrás saber qué actividades podrás realizar, te recomendamos visitar las páginas de internet de las atracciones del lugar.

3.- No vueles en temporada alta: Este punto es muy importante, si vas a viajar en avión no lo hagas en temporada alta ya que los aviones suelen ir muy llenos y es más probable que te llegues a infectar de Covid-19 porque no se respeta la sana distancia.

Si vuelas en temporada baja te sentirás más cómodo y tendrás poco contacto con los otros pasajeros, además de que el precio es más bajo.

4.- Lleva consigo un kit Covid-19: Es importante llevar un kit para viajar en este 2022 de manera segura, en él debes de llevar desinfectante de manos, toallitas antibacteriales y cubrebocas los cuales debes de cambiar día a día.

5.- Contrata un seguro viaje que te proteja si te infectas de Covid-19: Cuándo viajes debes de contar con un viaje que cubra gastos médicos en casos de accidentes o enfermedad, al momento de contratar debes de verificar que cubra Covid-19.