Comienza la aventura de Vidanta Cruises sin tener que viajar al extranjero

Mazatlán, Sinaloa.- La aventura marítima para conocer las joyas turísticas que ofrece el Pacífico mexicano, comenzó este 15 de Abril a las 10 de la mañana con el arribo inaugural del Vidanta Elegant, primer crucero de lujo de la línea mexicana Vidanta Cruises.

El exclusivo mega yate con capacidad para 298 pasajeros, cubrirá la ruta Nuevo Vallarta Mazatlán, Mazatlán- Nuevo Vallarta y brindará a los mexicanos la posibilidad de abordar un crucero de lujo sin tener que viajar al extranjero.

Durante el lanzamiento oficial de la empresa de cruceros nacional, en la terminal portuaria de Mazatlán, el Director de Operaciones de Vidanta, Alexis Godoy Álvarez, celebró el nacimiento de la nueva línea naviera.

Leer más: Esta Semana Santa se abarrotan los parques y parajes de Monterrey

Ante autoridades como el Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, director del Puerto de Mazatlán (ASIPONAMAZ) y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar González, en representación del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el directivo de Vidanta expresó:

“El día de hoy estamos haciendo historia como la primera comunidad de cruceros mexicana, de una empresa mexicana, en un puerto mexicano”, dijo para agradecer el apoyo brindado por las autoridades navales y civiles en Mazatlán.

Durante el arribo de la embarcación procedente de Puerto Vallarta con 174 cruceristas y 160 tripulantes a bordo, Estrella Palacios Domínguez, subsecretaria de Promoción y Operación Turística de Sinaloa, destacó el placer de presenciar este hecho histórico, porque se trata del primer crucero mexicano.

Es un crucero de lujo y me da mucho orgullo presenciar su llegada a Mazatlán porque me tocó ser parte de Grupo Vidanta por muchos años y me parece maravilloso ver que el ingeniero Daniel Chávez (Presidente del Grupo Vidanta), ya tenga su propia empresa naviera nacional, como alguna vez soñó, expresó Estrella Palacios.

En representación de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Rosario Torres Noriega, la funcionaria estatal participó en el intercambio de placas y destacó que Vidanta Cruise brinda a Mazatlán, la oportunidad de seguir posicionado como un destino seguro y confiable para el turismo naviero.

“Estoy segura que todas las personas que se bajen de este crucero se van a quedar maravillados porque Mazatlán está más bonito que nunca y esto representa la oportunidad de seguir creciendo en la oferta de cruceros que tenemos actualmente”.

Leer más: Semana Santa: Precauciones al entrar a la playa

La funcionaria estatal destacó el interés del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que la derrama del turismo en este caso de los cruceristas- beneficie a un mayor número de comunidades, no solo a los destinos tradicionales.

La meta es que el turismo se convierta en herramienta generadora de desarrollo y bienestar en nuestros Pueblos Mágicos y Señoriales y en todas las comunidades con vocación turística, puntualizó.