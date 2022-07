Cómo debo presentarme para la fotografía del pasaporte mexicano 2022

Algunos años atrás, parte de la documentación requerida para el trámite de nuestro pasaporte era llevar fotografías de estudio tamaño pasaporte. Éstas debían obtenerse en un estudio de fotografía y tenían que cumplir unos parámetros específicos, en fondo, tamaño e iluminación. Sin embargo, desde 2018 dejaron de pedirse y ahora sólo se solicitan en casos muy particulares.

No obstante, aunque ya no debemos preocuparnos de conseguir las fotografías antes de nuestra cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sí tenemos que considerar cómo ir arreglados, porque es en la misma cita donde se nos toma la fotografía, y se pide que se cubran algunos requisitos esenciales, como en el trámite de cualquier otra identificación oficial.

Requisitos para la fotografía del pasaporte mexicano

Cara descubierta

Se pide evitar cualquier peinado u ornamento que cubra gran parte de nuestro rostro. Generalmente, se nos pedirá que la frente, ojos, orejas y boca queden destapadas o visibles. No obstante, cabe destacar que sí está permitida la barba y el maquillaje ligero. Es decir, sí puedes llegar maquillado, siempre y cuando no sea demasiado ostentoso o cubra completamente tus rasgos fáciles.

De cualquier modo, es más recomendable no maquillarse, ya que puede haber casos donde la persona que nos atienda sea más estricta y sí pueda mandarnos a desmaquillar.

No ornamentos exagerados

Sí son permitidos los aretes discretos, que no sean demasiado grandes y que no tapen tus orejas. Ciertos piercings podrían solicitarte que los retires, pero los aretes comunes, si no son muy grandes, no generarán ningún problema. Obviamente, se prohíbe el uso de gorras o sombreros en la toma de la fotografía.

No lentes

Tampoco están permitidos los lentes, aunque sí los requieras para ver. En el momento de la fotografía, se te pedirá que los retires, de igual manera con los lentes de sol. En el caso de que uses lentes de contacto, si éstos son de un color extravagante, es muy probable que también te pidan retirarlos.

Peinados sencillos

El cabello, tanto para hombres como para mujeres, puede ir suelto o recogido, así como corto o largo, siempre y cuando no cubra gran parte de la cara (ojos, orejas, frente). No es necesario que te cortes el cabello o que lo traigas sujeto en una cola de caballo.