¿Cómo llegar a Ciudad Juárez desde la Ciudad de México?

Si tu destino como viajero es ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y te encuentras en la Ciudad de México, pero no sabes cuál es la mejor alternativa, puedes averiguar por estas opciones.

Opciones para ir a Ciudad Juárez desde CDMX



Vuelo: La forma más común y más sencilla para trasladarte a esta zona en el norte del país, es por vuelo, dirigirte en la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para posteriormente comprar un boleto de vuelo.

Hay varias líneas de viaje que ofrecen esta opción como VivaAerobus, Volaris y Aeromexico para trasladarte. En diferentes épocas del año hay paquetes que los viajeros pueden aprovechar que rondan entre los mil 500 y casi 3 mil pesos, de ida y vuelta.

El tiempo estimado de viaje se encuentra entre dos horas y media hasta tres. Dependerá mucho el clima, así como la demanda para estimar el tiempo.

Carro particular: En caso de contar con carro particular para ir desde la Ciudad de México hasta el norte del país, se debe tomar en cuenta el número de casetas, así como la gasolina y el tiempo estimado será de alrededor de 21 horas (si no vas a realizar paradas).

Obviamente se debe tomar en cuenta comidas, hotel (de ser el caso para descasar) en tu trayecto hasta este punto.