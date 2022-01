Cómo planear con anticipación un viaje BARATO para semana santa 2022

México.- Toda aquella persona que sea amante de los viajes ya debe tener en la cabeza pensamientos recurrentes de la semana santa 2022, la próxima temporada que usarán millones para darse un descanso y visitar una playa, pueblo mágico, selva, bosque o su lugar preferido.

Aunque aún estamos en plena cuesta de enero, quienes de verdad saben sobre viajes ya iniciaron a planear sus siguientes vacaciones para que le salgan baratas o se ajuste a su presupuesto.

Este año, semana santa será del domingo 10 al sábado 16 de abril, días usados generalmente para ir a una cálida playa, broncearse, comer mariscos y recargar energía para continuar con las rutinarias actividades diarios.

Si tienes pasión con los viajes, pero no sabes cómo organizarlo desde ahora estás en el lugar indicado, aquí tienes una guía básica. Primero, debes reflexionar y hacer análisis de tus gastos, ¿tienes solvencia económica como para ahorrar? Si no la tienes, ¿puedes dejar de hacer algunos gastos innecesarios como plataformas de streaming, aplicaciones de música/video?

Ya que calcules cuánto podrás disponer en semana santa 2022 para salir solo, con amigos o familia, elige el destino ideal para ti: playa, lugares arqueológicos, montañas o lo que prefieras, en México hay una gran variedad de opciones.

Ahora toma en cuenta los tres gastos más grandes, hospedaje, transporte al destino y alimentos. Para pasar la noche podrás encontrar hoteles en sitios como Trivago, Tripadvisor e incluso en la tarjeta de Google. Entre más pronto reserves, mejor precio obtendrás, concepto que también se aplica a la plataforma Airbnb, si no la conoces ve a descargarla y verás que es gran opción.

Para conseguir vuelos baratos al destino que prefieras también hay algunos sitios web que te ayudarán, como BestDay, Despegar, Expedia, entre otros, aunque siempre es mejor hacer el trabajo difícil y entrar directamente al portal de las aerolíneas. Igualmente entre más pronto decidas tus días y reserves vuelos, tendrás mejor precio.

Los alimentos deberás elegirlos ya en el destino de tu elección, ir a sitios no tan populares te hará tener opciones más baratas, aunque no deberías guiarte por eso ya que siempre hay restaurantes para todos los bolsillos. Incluso puedes ahorrarte unos pesos si una o dos veces al día comes enlatados/ alimentos de tiendas de conveniencia y el resto en algún buen lugar.