Cómo vestir para tomar un vuelo: prendas cómodas y prácticas

Si regresáramos el tiempo a unas décadas atrás, nos daríamos cuenta que las personas que viajaban en avión solían usar ropa que podía ser catalogada como elegante. Hay quienes se escandalizan todavía por ver a viajeros abordar en pijama o shorts, ya que consideran que es mejor vestirse con traje y corbata. Si bien al final se trata de una decisión personal, las cosas cambian cuando lo que buscamos es practicidad y comodidad.

Un viajero experto sabe que lo más importante es vestirse de manera cómoda y práctica. ¿A qué nos referimos con ropa práctica? A aquellas prendas que nos dan libertad de movimiento, pues hay que recordar que cuando se está en el aeropuerto, se camina mucho, se hacen filas largas, no siempre encontramos asientos libres, pasar por el área de control de seguridad puede volverse eterno y un larguísimo etcétera.

Quienes han descubierto ya cómo ganar tiempo y no morir en el intento, han llevado ese conocimiento hasta su ropa. Una forma de pasar rápido el control de seguridad del aeropuerto es usando ropa práctica: pants, camisa, tenis o zapatos deportivos, por ejemplo, ya que ninguna de estas prendas tiene artefactos metálicos que puedan ocasionar que nos revisen más, o que nos pidan quitarnos los zapatos.

Al final, explicábamos ya, todo dependerá de la decisión personal, pero nosotros brindamos las siguientes recomendaciones.

Mujeres: cómo vestir para tomar un vuelo

Si es un trayecto largo, la recomendación es usar ropa cómoda pero que también abrigue. Se debe considerar que el clima que hay dentro de la cabina del avión puede ser ligeramente frío, por lo cual se recomienda tener algo que nos abrigue tanto las piernas como los brazos, en especial si se es friolenta. El mejor outfit sería unos jeans holgados, pants o leggins, camisas o blusas cómodas y zapatos deportivos.

Se recomienda evitar el uso de joyas, porque eso puede retrasarnos en el área de seguridad, y también se recomienda no usar tacones, para no cansarnos. Elegir viajar ligero será nuestra mejor opción. Como última recomendación, hay que elegir la ropa interior más cómoda que tengamos.

Hombres: cómo vestir para tomar un vuelo

Las recomendaciones son similares. Se sugiere dar preferencia a un estilo cómodo y práctico, si no estás en un viaje de negocios o no debes ver a personas importantes antes o después de tu vuelo, puedes ahorrarte los accesorios incómodos o poco prácticos como las corbatas. Escoge pantalones que de preferencia no sean jeans y que no requieran de un cinturón, una camisa cómoda de algodón con o sin mangas, según el clima y tu preferencia, y en cuanto a calzado, también se sugiere el de tipo deportivo.