Cómo viajar sola por primera vez: consejos para perder el miedo

Nunca es demasiado tarde para decidirse por explorar tu propio país y el mundo completo. Quizás hayas visto fotografías de conocidos y conocidas tuyas que pasean por el mundo y te preguntas: ¿cómo lo hacen? ¿se necesita mucho dinero?, y si eres mujer, una de las preguntas que más rondará por tu cabeza: “¿es seguro viajar sola?”.

Viajar sola no es peligroso si sabes cómo hacerlo. Al igual que para vivir día con día, se requiere de cierto aire de supervivencia, sentido común y saber escuchar a nuestro instinto. No obstante, para quienes no están acostumbradas a moverse solas, mucho menos fuera de su ciudad, dar el primer paso en un lugar desconocido puede parecer demasiado.

Si quieres empezar a viajar sola pero no sabes cómo hacerlo, o te da miedo, hemos reunido para ti una serie de consejos prácticos que te ayudarán a sentirte segura. Viajar sola, así como cualquier otra actividad, es algo que se practica y perfecciona con la experiencia.

Consejos para viajar sola por primera vez sin miedo

Escoge un destino cercano

En tu primer viaje no es necesario comerte al mundo, no estás obligada a ir a un país remoto, en especial si te sientes temerosa. Te recomendamos empezar con algo fácil de sobrellevar, puede ser un destino cercano, algún pueblito o ciudad que quieras conocer o disfrutar por tu cuenta. Pequeños pasos nos ayudan después a correr, y la experiencia será igual de rica, porque será tu primera vez sola.

Viaja pocos días o un fin de semana

Aplicamos la misma lógica que en el punto anterior: pequeños pasos para después correr. Si no te sientes muy segura aún, o sabes que muchos días sólo podrían ponerte nerviosa o ansiosa, comienza con un viaje corto, un fin de semana en las montañas o en un pueblo mágico, o en la playa. Escoge los días que sabes que disfrutarás sin agobiarte.

Infórmate bien sobre el lugar que vas a conocer

En especial si se trata de un lugar desconocido, lo mejor que puedes hacer es informarte: qué lugares quieres conocer, cuál transporte se utiliza, qué puedes visitar, lugares de emergencia, farmacias, métodos de pago, cajeros. Puedes guardar esos sitios en tu google maps. Mientras más sepas, menos extranjera parecerás y te sentirás en mayor confianza.

Mantente comunicada con alguien e informa sobre tu itinerario

Para compartir emociones y postales de tu viaje, pero también para que siempre haya una persona que sepa qué estarás haciendo, dónde y con quién. Puedes escribirle a tu mamá, hermanos o amigos, a quien le tengas confianza. Estar comunicada te ayudará a sentirte segura.

Reserva con anticipación transporte y hospedaje

Evita cualquier dolor de cabeza y reserva con anticipación estos servicios. Sabemos que siempre puede ocurrir alguna situación no planeada, pero son menores las probabilidades. Escoge un hospedaje que se acomode a tus necesidades y presupuesto, te recomendamos que sea céntrico y tenga buenos comentarios. Quienes viajan frecuentemente suelen escoger hostales, porque les permite conocer a gente nueva y son más económicos, pero si no te sientes en confianza todavía, un hotel puede ser la mejor opción.

Conoce y reconoce tus límites

Cada persona tiene sus propios límites, así como intereses. Por ejemplo, hay quienes disfrutan de ambientes con muchas personas, y otros son más introvertidos. No te obligues a hacer algo que sabes que detestas o te hace sentir insegura. No te sientas mal de regresar temprano a tu hotel, recuerda que es un viaje para que tú lo disfrutes, entonces haz cosas que te gusten, o prueba cosas nuevas con moderación. Es tu primera ocasión, y siempre vendrán más experiencias.

Confía en ti misma y en tu intuición

Este es el pilar de todo. Para sentirnos seguras, hay que creernos seguras, y saber que somos personas en quienes confiar. Eres una mujer fuerte y decidida si escoges viajar sola, eres valiente y puedes hacer de esta una de las mejores experiencias de tu vida. Eso sí, no olvides escuchar a tu intuición, si algo “te huele mal”, aléjate de ese lugar o persona.

Estos son los consejos básicos para tu primer viaje sola. Verás que una vez superada esta primera prueba, las siguientes se vuelven más sencillas. Viajar sola es una experiencia que puede brindarte mucho autoconocimiento y aprendizajes varios, no es para temerla, es para disfrutarla. Tú pones el límite.