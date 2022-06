¿Cómo y por qué avisar a mi banco de que viajo al extranjero?

Entre los viajes nacionales y los viajes internacionales hay distintos aspectos que debemos tomar en cuenta, ya que salir del país requiere de algunos trámites burocráticos que van más allá de conseguir el pasaporte o la visa de turista. Uno de las cosas que pocas personas saben, es que antes de viajar fuera del país, independientemente del motivo (turismo o trabajo), es importante avisar a nuestra institución bancaria.

¿Por qué se debe avisar al banco de un viaje al extranjero?

Si bien es cierto que la mayoría de las tarjetas son operadas ya sea por Visa o por MasterCard, lo que significa que es posible pagar con ellas en distintas partes del mundo sin problema, a pesar de ello, se recomienda avisar al banco, porque si no están enterados de ello, al detectar un pago desde un país que no es el tuyo, pueden creer que se trata de algún robo de identidad y, por seguridad, bloquear tu tarjeta o no procesar el pago.

Esa es la cuestión, muchos bancos, con el objetivo de brindar un servicio seguro, tienen restricciones de uso de las tarjetas cuando no se avisa de que se estará en otro país. Es una reacción automática, de hecho.

De ahí que se recomiende avisar a nuestro banco de que estaremos fuera y, de preferencia, cuáles serán los destinos en los que nos moveremos. De esa forma, podremos usar con seguridad nuestro plástico, sin temor a que la tarjeta sea bloqueada y nos quedemos sin la posibilidad de sacar dinero.

Otra ventaja de avisar al banco de nuestro viaje al extranjero, es que podemos conocer cuáles son sus políticas de retiro de dinero. Muchas veces hay convenios entre instituciones bancarias de otros países y se puede retirar dinero sin pagar comisión, o a una tasa de cambio que nos convenga mejor. Ejemplo de ello, es Scotiabank, que cuenta con un convenio con Deutsche Bank, entonces, con una tarjeta de Scotiabank se puede retirar dinero desde cualquier cajero del DB, sin pagar comisión.

Es importante subrayar que cada banco y cada país tienen políticas propias de retiro de dinero y de cambio de divisas. En ocasiones, incluso si se retira del banco de donde se tiene cuenta, se puede cobrar una comisión. Todo esto puedes saberlo a detalle si avisas a tu institución bancaria del viaje, ya que ellos te dirán los pormenores.

Te recomendamos leer:

Cómo avisar a mi banco que viajo al extranjero

Cada institución bancaria o grupo financiero tiene sus procesos propios. La mayoría de las veces, es algo que puede hacerse de forma telefónica, o incluso a través de la banca por internet. También está la opción de hacerlo de forma presencial, en ventanilla o con algún ejecutivo. Lo más recomendable es dar el aviso antes del viaje, pero en el caso de que te encuentres ya fuera del país, todavía puedes escribir a tu banco, para evitar cualquier problema.