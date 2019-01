Conoce El Faro natural más alto del mundo

Un lugar para disfrutar en familia es el bello puerto de Mazatlán Sinaloa, donde además de

ofrecerte sol, arena, y mar, tiene para ti un sin fin de actividades e historia que tienes que darte la oportunidad de vivir por lo menos una vez en la vida. Uno de esos lugares mágicos y antiguos es el majestuoso, Faro de Mazatlán, considerado el más alto del mundo.

Faro de Mazatlán

Un lugar con historía

Este imponente faro se asienta en una impresionante formación natural que está conformada por una serie de acantilados y estoicos farallones. Si observas el cerro a una prudente distancia te darás cuenta que su forma asemeja a la de una pirámide triangular. Sus pendientes son inclinadas y podrás encontrar en su estructura varias cavernas profundas, a las que es muy peligroso entrar, a causa de las traicioneras corrientes.

Referente a estas cavernas se cuentan interesantes leyendas, que nos señalan la posibilidad de que en su interior se encuentren incalculables tesoros que en el siglo XVI, dejaron ahí escondidos piratas tan famosos como el sanguinario inglés Thomas Caldrens o Cavendich y el rubio holandés Spilbergen, y que eran el insano producto de los despiadados saqueos que estos bucaneros realizaban a las Naos de las Filipinas.

Una vista única

El faro es un lugar de interés emblemático de Mazatlán que ofrece una vista completa de la ciudad y la costa. La torre del siglo XIX está ubicada sobre el cerro del Crestón, con sus 159 metros sobre el nivel de la marea alta, que es uno de los puntos más altos del puerto. Camina hasta la cima de la colina y observa las playas, islas, y el centro histórico de la ciudad.

Sigue el sendero que sube desde el cerro del Crestón y pasa por las partes de la colina que están llenas de vegetación y de cactus de diferentes tipos. El sendero está muy inclinado y tiene más de 300 escalones, por lo que se puede recorrer en unos 30 minutos. Ten cuidado con las iguanas que toman el sol por el camino.

Una vista privilegiada

La posición elevada del faro te permite disfrutar los hermosos paisajes de los alrededores y su bella costa como playa Olas Altas y la playa Norte. Mira hacia el noroeste para encontrar las islas llenas de vegetación, como la isla de las Aves, la isla de los Venados y la isla de las Cabras. También puedes ver a los cruceros, los barcos de pesca y los yates que llegan y salen del puerto.

Algo que te recomendamos es buscar un lugar para sentarte y descansar antes de comenzar el descenso. Es recomendable llevar comida para disfrutar un picnic mientras contemplas el Océano Pacífico, o compra una bebida a los vendedores que están en la cima.

Lleva ropa comoda

Puedes viajar en taxi hacia el cerro del Crestón, que está ubicado al sur del Malecón. Aunque está bien conservado, algunas partes del camino son irregulares, por lo que es mejor usar zapatos cómodos y resistentes. Es una buena idea empezar a caminar temprano para evitar el calor de la tarde, especialmente durante el verano. También puedes caminar por aquí en la noche, ya que el alumbrado público del sendero se activa después del atardecer.

Sin duda, la Perla del Pacífico tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, no dejes de disfrutar de estos lugares llenos de historia. Si aún no tienes el lugar para hospedarte en tu visita al puerto, Hotel Las Flores te ofrece las comodidades, y el confort que estás buscando, además de contar con los precios más accesibles, todo para que no te quedes sin disfrutar de estas vacaciones con tus seres queridos.