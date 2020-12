Conoce el más ínfimo detalle de la basílica la "Sagrada Familia" de Barcelona en recorrido virtual 3D

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, conocido simplemente como la Sagrada Familia, es la obra maestra del reconocido arquitecto catalán Antoni Gaudí, ubicada en Barcelona, España, misma que se comenzó a construir en el remoto 1882 y en la que aún continúan los trabajos para hacer de ella la iglesia cristiana más grande del mundo. Si eres un gran devoto o simplemente quieres echarle un ojo a tan majestuosa obra, pero no eres de Barcelona o no quieres arriesgarte en tiempos de Covid-19, no te preocupes, el portal web de la Basílica de la Sagrada Familia ofrece un tour virtual en 3D, para que más personas puedan conocer tan impresionante construcción.

Sin duda alguna, la contingencia sanitaria por SARS-COV-2 ha afectado en muchos aspectos de la vida social y las obras en la gran obra de Gaudí no se han escapado de ella, es por ello que se ha dado a conocer que las edificaciones de la Sagrada Familia estarán concluyendo hasta 2026. Además, las visitas a esta gran edificación también se han visto interrumpidas, por lo que las miles de personas que solían acudir a ella diariamente (teniendo en cuenta que se trata de uno de los monumentos más visitados en toda España) se han tenido que quedar con las ganas en estas últimas fechas.

La Sagrada Familia es la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí/ Fuente: @Eduard_Lpz

En este contexto, la junta constructora ha puesto a disposición el recorrido totalmente virtual para todas aquellas personas que, no importando el lugar en donde estén, tengan la posibilidad de poder pasearse, de forma no presencial, por las construcciones del templo cristiano, de acuerdo a lo mencionado por José Manuel Almuzara, presidente de la Asociación Pro-Beatificación de Antoni Gaudí.

Cabe mencionar que en este recorrido, los visitantes tendrán la facultad que contemplar tanto el exterior como el interior del templo, todo lo cual se encuentra impregnado por una gran carga simbólica con el rasgo particular de Antoni Gaudí, misma que se encuentra, en parte, inspirada en la naturaleza.

En este sentido, Manuel Almuzara detalla que el tour se encuentra dividido en capítulos, destacando que si las personas a si lo quieren pueden observar la fachada del nacimiento, hecha por el mismo arquitecto catalán o la de la Pasión, incluso, ver la cripta donde está enterrado el mismísimo Gaudí. En este tenor enfatiza lo maravilloso que es tener la oportunidad de visitar tan emblemáticas construcciones sin la necesidad de salir de casa.

A pesar de lo esplendido que es un recorrido 100% online, José Manuel Almuzara aclara que este no tiene la intención de sustituir el tour dado en las visitas presenciales, si no que se trata de una forma más de promover la más grande construcción de Antoni Gaudí, para que de ese modo se puedan atraer nuevos visitantes. El que quiera dar este recorrido lo podrá hacer en www.sagradafamilia.org (sin un tipo de costo).

Algunas curiosidades de la Sagrada Familia

La Sagrada Familia es, después de la basílica de San Pedro del Vaticano, la más visitada en Europa y una de las construcciones más concurridas en España, a un lado de la Alhambra de Granada y el Museo del Prado en Madrid. Llama la atención que aunque su edificación empezó en 1882, cuando el diseñador aún estaba vivo, las obras aún se encuentran en desarrollo y se prevé que sea hasta 2026 cuando este terminada por completo, momento en el que alcanzará los 172. 5 metros de altura. El templo tiene la capacidad de tener dentro 9 mil personas.

Cabe destacar que se trata de la obra en la que Gaudí mostró su madurez y plenitud artística; el arquitecto catalán le dedicó a esta la mayor parte de su carrera profesional, sobre todo en los últimos años, tiempo en el que arribó a la conclusión de su estilo naturalista, reflejando todo el conjunto de los estilos y soluciones que hasta el momento había puesto en práctica.