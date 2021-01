Conoce los nuevos requisitos y restricciones para viajar a Estados Unidos

Washington.- A partir del 26 de enero de 2021, todos los pasajeros mayores de dos años, incluyendo ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, deben de contar con una prueba PCR o de antígeno realizada por un laboratorio autorizado y contar con una Declaración Jurada, según informó por medio de un comunicado la aerolínea mexicana Aeroméxico.

El viajero deberá de mostrar en original y proporcionar copia de una prueba PCR o de antígeno realizada por un laboratorio autorizado, con resultado negativo por Covid-19 que contenga su nombre y fecha de nacimiento los cuales deben coincidir con el pasaporte del pasajero u otros documentos de viaje.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En caso de que un pasajero vuele directo a los Estados Unidos, la muestra para la prueba de laboratorio debe haberse obtenido dentro de los 3 días naturales anteriores a la salida del vuelo.

Cabe mencionar que la prueba viral no aplica para menores de 2 años y personal de las fuerzas del orden público federal en servicio oficial y desempeñando una función policial y miembros del ejército de los Estados Unidos, siempre y cuando cuando viajen bajo órdenes competentes.

Declaración jurada

Todas las aerolíneas u otros operadores de aeronaves cubiertos por la Orden deben proporcionar la siguiente información a sus pasajeros y recopilar la Declaración Jurada antes del abordaje.

De este documento, el pasajero deberá mostrar original y proporcionar, cada persona de 2 años o más debe proporcionar una Declaración Jurada por separado, a menos que la ley permita lo contrario, uno de los padres u otra persona autorizada debe dar fe en nombre de un pasajero de 2 a 17 años.

“Como lo requiere la ley federal de los Estados Unidos, todas las aerolíneas u otros operadores de aeronaves deben confirmar un resultado negativo de la prueba Covid-19 o la recuperación del Covid-19 y la autorización para viajar y obtener la Declaración Jurada del pasajero en nombre de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) para ciertos pasajeros en aviones que salen de un país extranjero y llegan a los Estados Unidos”.

Leer más: Joe Biden anuncia personas que viajen a Estados Unidos deberán hacer cuarentena a su llegada

Requisitos para pasajeros recuperados de infección por Covid-19

Cuando se trate de un pasajero recuperado de infección por Covid-19 en los últimos 90 días, este debe exhibir los siguientes documentos:

Certificado médico en original y proporcionar copia del mismo, en donde se especifique una recuperación de infección por Covid-19, con al menos los siguientes datos:

Los datos personales como nombre y fecha de nacimiento, deben de coincidir con el pasaporte del pasajero u otros documentos de viaje.

Fecha de emisión del documento.

Fecha de prueba positiva de SARS-CoV-2 (no mayor a 90 días, no menor a 14 días) o fecha de alta médica del cuadro clínico de Covid-19 o diagnóstico médico actual: “Paciente recuperado de Covid-19, actualmente sano”.

(no mayor a 90 días, no menor a 14 días) o fecha de alta médica del cuadro clínico de o diagnóstico médico actual: “Paciente recuperado de Covid-19, actualmente sano”. Nombre completo del médico con cédula profesional, domicilio y teléfono.

Mostrar original y proporcionar una copia de una declaración jurada en la que manifieste haberse recuperado de infección previa por SARS-CoV-2.

La prueba realizada fue una prueba viral (PCR o de antígeno realizada por un laboratorio)** y el resultado de la prueba indica “Positivo”, “ARN del SARS-CoV-2 detectado”, “Antígeno del SARS-CoV-2 detectado” o “COVID-19 detectado”.

Cualquier pasajero que cuente con visa B1/B2 puede viajar a Estados Unidos, siempre y cuando no haya estado en los últimos 14 días en los países catalogados como alto riesgo, entre los cuales se encuentran China, Irán, países de la Zona Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Brasil.

La Zona Schengen, comprende Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Estas personas que se hayan permanecido en alguno de estos países catalogados como de riesgo hasta 14 días antes de su vuelo planeado no podrá acceder a Estados Unidos.

Leer más: Covid-19 en Estados Unidos: se registran 24.633.790 casos confirmados y 410.383 fallecidos en el país

Pasajeros en vuelos de conexión

En caso de que un pasajero llegue a través de uno o más vuelos en conexión, la prueba debe haberse realizado dentro de los 3 días hábiles anteriores a la salida del vuelo inicial.

El vuelo de conexión es cualquier vuelo que requiere que el pasajero cambie de un avión, o aerolínea, a otro en una parada intermedia en el trayecto hacia su destino final.

Los vuelos de conexión se deberán encontrar en una sola reserva con destino a Estados Unidos, cada conexión no deberá durar más de 24 horas, y solo si, la prueba realizada fue una prueba viral** y el resultado de la prueba indica “Negativo” “ARN del SARS-CoV-2 no detectado”, “Antígeno del SARS-CoV-2 no detectado” o “COVID-19 no detectado”.

Una prueba marcada como "inválida" no es aceptable. Pueden viajar todos los pasajeros en conexión siempre y cuando cumplan con los requerimientos que pide la autoridad de Estados Unidos.

Viajeros deberán permanecer en cuarenta

Como parte de su estrategia integral para contener la pandemia en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, anunció este jueves que los pasajeros que lleguen al país deberán pasar por una cuarentena tras su entrada al país.

El decreto sostiene que “en la medida de lo posible” quienes arriben desde el extranjero deben cumplir con las directrices aplicables de los CDC relativas a los viajes internacionales, “incluyendo los períodos recomendados de autocuarentena”, pero no explica cómo se aplicará.

Esta medida se debe a las nuevas cepas del virus detectadas en otros países, en un momento donde la cifra de muertos por Covid-19, supera la cantidad de soldados estadounidenses fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Declaración jurada. Descarga el documento dando click en el siguiente enlace para obtenerlo