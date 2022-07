Conoce qué pasa si uno no se presenta a un vuelo de vuelta

Cuando estamos de viaje o vamos a viajar, una de las pesadillas más frecuentes es el perder nuestro vuelo. Generalmente, se trata de algo que se quiere evitar a toda costa, de ahí que lleguemos con mucho tiempo de anticipación al aeropuerto o siempre estemos al pendiente del reloj.

Si bien como regla general ningún viajero quiere perder su vuelo, hay algunos que sí. Hace unos años se volvió bastante popular la práctica de comprar vuelos con conexión y no tomarlos completos, no tomarlos al destino final. Es decir, si yo quiero viajar, por ejemplo, a París, escojo un vuelo cuyo destino final es Ámsterdam, pero hace una escala en la capital de Francia. Lo que decido es bajarme en París, y no llegar a Ámsterdam, y escojo este itinerario porque es más barato que uno directo a la Ciudad del Amor.

En este caso hipotético, lo que ocurriría son dos escenarios: o se tiene mucha suerte y no hay penalizaciones o sanciones, o se pierde el vuelo de regreso y además se sufre una sanción por parte de la aerolínea.

La práctica anteriormente descrita funcionaba hace algunos años, hasta que las aerolíneas la identificaron y se dieron cuenta que para ellas no era conveniente, entonces cambiaron sus políticas de viaje. Ahora, incurrir en ello, llega a salir muy caro al viajero, porque puede perder la reservación completa (el vuelo de regreso), así como también ser amonestado. Esto pensando en el viaje de ida.

En cuanto al viaje de regreso, si se ha cumplido el itinerario reservado, hay menos problemas en cuanto a perder un vuelo de vuelta. Depende bastante del motivo por el cual se perdió, sea por culpa de la aerolínea, de un caso extraordinario (una pandemia, por ejemplo), o por decisión o culpa del viajero (llegar tarde/no querer tomarlo).

Con respecto a perder un vuelo de vuelta a propósito, lo que ocurre es que, según los términos y condiciones de la aerolínea, el viajero puede ser sancionado, y se obvia que no se tendrá derecho de pedir un reembolso.

Por otra parte, si de antemano ya se sabe que no se quiere tomar un vuelo de regreso, lo mejor es notificarlo con anticipación a la aerolínea, ya que de esta forma hay posibilidad de pedir un reembolso, completo o parcial; también se podría tener la opción de cambiar la fecha de viaje.

En resumen, para evitar cualquier tipo de problema, si sabes que no vas a poder tomar un vuelo, lo más recomendable es cancelarlo.