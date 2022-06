Consejos para pasar rápido el control de seguridad del aeropuerto

Incluso las personas más impuntuales, no pueden darse el lujo de llegar tarde a abordar un vuelo, ya que podrían perderlo. Más de un viajero ha aprendido con la experiencia esto. Así, suele recomendarse llegar con suficiente tiempo de anticipación para hacer la documentación y pasar el área de seguridad sin riesgos de perder tu vuelo, pero hay ocasiones en las que el control de seguridad puede volverse un verdadero reto.

¿Qué tarda más, el control de seguridad o la documentación de un vuelo? No estamos seguros, pero son dos pasos que pueden hacerse más prácticos con algunos consejos. Hoy traemos para ti recomendaciones para ahorrar tiempo en el aeropuerto. Son tips de viajeros expertos, así que toma nota.

Consejos para pasar rápido el control de seguridad en un aeropuerto

Tener a la mano pase de abordar / tarjeta de embarque y documentos de viaje

Ya sea de forma digital o en físico, es importante que tengas preparado ya tu pase de abordar, ya que es el primer paso para ingresar al control de seguridad, pues debe ser escaneada. Verifica el reglamento del aeropuerto, para saber si necesitas imprimirlo o es válido digital. También ten cerca tus documentos de viaje: pasaporte y visa, en caso de ser necesaria.

Asegúrate de no llevar objetos prohibidos en tu equipaje de mano

Este es un paso previo a llegar al aeropuerto. Infórmate bien de lo que se puede y no llevar en el equipaje de mano, para que no cometas el error de llevarlo contigo. También verifica que presentas todo según la reglamentación, por ejemplo, los líquidos y comidas permitidas. No prestar atención a este punto es la razón más común por la cual el control de seguridad se vuelve tan lento y problemático.

No portes objetos metálicos

Se recomienda mucho evitar cualquier tipo de objeto metálico innecesario. Si no es indispensable, evita llevar contigo relojes, collares, pulseras, aretes y demás, puedes guardarlos en el equipaje de mano para que sean escaneados por el control de seguridad y al final ya ponértelos, así evitarás tener que quitártelos en ese momento. Este paso también ayuda a ahorrar mucho tiempo, ya que no tienes que estar regresando una y otra vez, tratando de adivinar qué suena en el detector.

Escoge ropa práctica para viajar en avión

Los viajes expertos saben vestirse de acuerdo al transporte que utilizarán. Para viajar en avión, se recomienda evitar las botas o zapatos gruesos, las gorras, y prendas voluminosas y con adornos metálicos, ya que siempre se pide que esto sea retirado para pasar por el escáner. Si tienes que desvestirte o descalzarte, pierdes tiempo. Así, escoge prendas prácticas, para que todo sea más ágil.

Guarda y reorganiza tu equipaje fuera de la línea de control

Una vez que hayas pasado el control de seguridad, tendrás algunas de tus pertenencias en bandejas y tu maleta abierta, es momento de guardar tus cosas, pero si lo haces en las cintas, junto al escáner de control, todos te odiarán porque estarás estorbando. Lo mejor es que recojas tus pertenencias y uses uno de los espacios habilitados. Verás que es más sencillo organizar tus cosas sin sentir la presión de la persona atrás de ti, y apoyarás a que más sigan tu ejemplo.