Consejos prácticos y eficaces para poder ahorrar durante tu viaje

Un viajero experto lleva un excelente control de sus finanzas. Si bien ahorrar para irnos de viaje es el primer paso, pero durante el viaje también debemos ser cuidadosos con nuestros gastos, sino queremos terminar en números rojos cuando regresemos a casa.

Sabemos que cuando se está de viaje, es normal que nos sintamos tan relajados, que lo último en lo que pensemos sea ahorrar, sin embargo, no tenemos que dejarlo de lado. Con acciones muy sencillas, es fácil evitar endeudarnos e incluso alargar nuestro viaje, o regresar todavía con suficiente dinero en nuestros bolsillos y en la cuenta del banco.

Consejos prácticos para ahorrar durante tu viaje

Dónde comer

Entre los rubros que más dinero nos cuestan cuando viajamos está la comida. La comida puede ser muy barata o puede costarnos un ojo de la cara. Al final es una decisión personal dónde se quiere comer, pero nosotros te recomendamos que prefieras mercados o fondas, ya que suelen tener un menú más económico que restaurantes. Esto no significa que no puedas darte “tus gustos”, pero sí que consideres cuánto quieres gastar en promedio.

Escoger medio de transporte

Depende del lugar a donde vayas, puedes tener la opción de hacer tus traslados caminando, en bicicleta o transporte público. En general, el taxi no suele recomendarse porque tiene un precio más elevado, pero si lo requieres para una urgencia, te aconsejamos que siempre negocies la tarifa antes de subirte.

Ocio

Con relación a los gastos en ocio, como ingreso a museos u otras actividades que te llamen la atención, nuestra recomendación es que reflexiones sobre qué es lo que verdaderamente te interesa. Hay viajeros que no sienten interés alguno en los museos y los visitan sólo porque creen tener esa obligación. Gastar dinero en algo que no te gusta no es una buena idea. Por tanto, haz una lista de lo que sí te gustaría visitar y checa los precios, verás que puedes ahorrarte mucho, no sólo dinero, también tiempo.

¿Souvenirs?

Si eres de los que quieren llevarle un recuerdito a todas las personas de su vida, es muy probable que el dinero se te vaya en souvenirs. Ojo, no es que te recomendemos no comprar souvenirs, nuestro consejo está más ligado a que priorices: ¿a quién de verdad quisieras llevarle algo? ¿debes hacerlo? Viajar es una experiencia personal, y no tienes la obligación de gastar una fortuna en recuerditos para personas con las que casi no tienes contacto.

Control de gastos

Después de haber reflexionado todo esto, el consejo primordial que nos resta es que lleves un control de gastos. En una libreta o en un bloc de notas de tu teléfono escribe cada uno de los gastos que realizas, esto te ayudará a saber en dónde se va más tu dinero y cómo puedes modificar esa conducta.