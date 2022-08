¿Cuál es la mejor ropa para viajar en avión y por qué?

Viajar en avión es una de las experiencias favoritas de los nómadas. Aunque puede ser algo tedioso, una vez que se le encuentra el gusto, todo el proceso suelo disfrutarse. Es un medio de transporte, en general, bastante cómodo y rápido, y aunque sí puede ser más costoso que los autobuses, también hay varias formas de conseguir vuelos baratos.

Ya sea que se trate de tu primera vez volando, o cuentes con más experiencia, una de las preguntas constantes respecto al viaje en avión es: ¿qué ropa usar? ¿cómo vestirse para viajar en avión?

Como para cualquier otra ocasión, hay prendas que son mejores que otras al momento de viajar en avión, y tienen su motivo. En ocasiones se busca repetir outfits de famosos en aeropuertos y nos damos cuenta que no fue una buena idea. Más allá de que las fotografías que se suban a redes sociales consigan cientos de likes, al momento de viajar en avión lo más importante es la comodidad.

¿Cuál es la ropa más cómoda para viajar en avión?

Respecto a pensar en la ropa más “cómoda”, el criterio principal es el personal. Lo que debes responderte es: ¿qué ropa me hace sentir bien en todo momento? Hay que recordar que viajar en avión no significa ir a una pasarela de moda, sino que supone estar sentado por mucho tiempo, así como hacer filas, cargar maletas, subir escaleras, tal vez incluso correr para no perder tu vuelo.

Entonces, con todo esto presente: ¿qué ropa preferirías usar?

Si no se pretende dejar a un lado el estilo, lo que es también comprensible, entonces busca prendas que cumplan tanto la parte estética como la comodidad. De acuerdo con expertos, se recomienda que la ropa escogida sea holgada y de preferencia de algodón. Es bueno considerar también ropa interior cómoda.

En resumen, la mejor ropa para viajar en avión será con la que una persona se sienta cómoda y que le permita libertad de movimiento. En cuanto a calzado, se recomienda el calzado deportivo, que no tenga plataformas altas, y se desaconseja por completo el uso de tacones.

Asimismo, es muy recomendable evitar los accesorios innecesarios, en especial para pasar por el área de control de seguridad. Es aconsejable evitar el uso de aretes, anillos, relojes, y cinturones, al menos al momento de pasar el control de seguridad, de esta forma, el proceso se vuelve más rápido.

Por último, se recuerda que en un avión la temperatura puede ser baja, por lo cual es mejor usar pantalones largos o faldas largas, ya que, si se trata de un vuelo de varias horas, puede darnos frío. Sin duda, incluir un abrigo al momento de pensar en nuestro outfit nunca estará de más.