Cuáles estados son los principales productores de café en México

Una de las bebidas más populares del mundo es el café. De acuerdo a expertos, se considera que su origen es africano, para ser más exactos, en la zona conocida como Cuerno de África, en Etiopía. Después, llegaría a prácticamente todos los países del mundo y ahora no podemos imaginar nuestro día a día sin café.

Si bien todos los países beben café, no todos pueden producirlo. Se necesita de condiciones climatológicas y de territorio muy específicas. México, por su extensión geográfica, cuenta con zonas en las que sí es posible cultivar el café, como Veracruz o Chiapas, que son de los más conocidos, pero hay otras entidades que también son productoras.

¿En qué estados de México se cultiva café?

Para ser exactos, actualmente son 13 los estados de la República Mexicana en donde sí podemos encontrar campos cafetaleros. La producción de cada uno de ellos varía, ya que, así como algunos se encargan de más de la mitad de la producción cafetalera, otros producen un porcentaje mucho menor.

Los estados cafetaleros son: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Si lo vemos desde un mapa geográfico, nos damos cuenta que dichas entidades se localizan en el área centro-sur de México, que es la que cuenta con un clima más húmedo.

Ahora, de todos esos estados, sólo dos de ellos tienen más de la mitad de la producción del café, y cuentan también con denominación de origen. Nos referimos a Chiapas y Veracruz, cuyo café es bastante popular a nivel nacional, pero también internacional. En estos estados, alrededor de 480 municipios son productores de café. En cuestión de producción, el tercer lugar se lo disputan Puebla y Oaxaca.

En cuanto a las otras 9 entidades productoras de café, no nos sorprendería que no tuvieras conocimiento de todas ellas, ya que no son tan populares, y sus regiones de cultivo son pequeñas. A pesar de ello, se calcula que cuentan con casi medio millón de cafetaleros.

Te recomendamos leer:

¿En qué regiones de la República Mexicana no se puede cultivar café?

Explicábamos ya que es muy importante el tipo de territorio y clima cuando se habla de cultivar café. En las zonas muy secas, es prácticamente imposible cultivar buen café, por esta razón, los estados del norte del país no cuentan con las regiones idóneas para ser productores de café, ya que su clima es mucho más seco, y su territorio tiene zonas desérticas.