¿Cuáles son los Pueblos Mágicos del Estado de Sinaloa?

No te pierdas la oportunidad de conocer el Pueblo Mágico de Mocorito y todos sus atractivos turísticos. Foto: Instagram

Uno de los Pueblos Mágicos más destacados del estado de Sinaloa es Cosalá , un destino ubicado en la Sierra Madre Oriental y perfecto para alejarse de todo lo estresante de la gran ciudad. Sus calles empedradas, coloridas casas, construcciones históricas, espacios de arte local, naturaleza y múltiples leyendas sobre fantasmas logran cautivar a cualquier viajero, sin dejar de lado su exquisita gastronomía, que logra maravillar a través del paladar con platillos como la machaca con verdura, tamales, guisos regionales, el chorizo, sus famosos quesos, panes, empanadas, conservas de frutas, dulce de leche, dulces tradicionales y mucho más que no debes dejar pasar la oportunidad de probar.

Sinaloa.- Alrededor de todo México se pueden destacar diferentes Pueblos Mágicos para conocer , destinos ideales para explorar la naturaleza del país, su cultura, tradiciones y gastronomía pero, sin duda, uno de los favoritos de los viajeros son los que se encuentran en el estado de Sinaloa, que ofrecen mágicas aventuras y unas maravillosas vacaciones que no te puedes perder ¿Conoces los Pueblos Mágicos del estado de Sinaloa?

